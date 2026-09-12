Маколи Кълкин отново ще е сам вкъщи
Работи се по нова част от поредицата, като се очаква актьорът да поеме отново главната роля
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Работи се по нова част от поредицата, като се очаква актьорът да поеме отново главната роля
ОАктрисата повикала бърза помощ след затруднено дишане
Филмът e най-великата коледна класика на всички времена
Крис Кълъмбъс отговори на въпрос, който зрителите задават от 1990 година
Актьорът е мъжки татко
Маколи Кълкин е първото момче, станало милионер на 10
Той никога не ми е посягал, категоричен е актьорът
"Все още имам кошмари за онзи плешив особняк, който ме гонеше и говореше като анимационен герой. А дори не псуваше. Сетиха се за онова копеле брат ми,...