Маколи Кълкин отново ще е сам вкъщи

Маколи Кълкин подписа договор с влиятелната холивудска талант агенция CAA - ход, засилил спекулациите за завръщането му към франчайза „Сам вкъщи“, съобщава Кевин И Джи Пери за изданието Independent. Агенцията, представляваща клиенти като Том Круз и Дженифър Лорънс, потвърди новината в публикация в Instagram, описвайки 45-годишния актьор като „най-известен с емблематичната си роля на Кевин Маккалистър“ в първите два филма от поредицата, предава БГНЕС.

Развитието идва, след като списание People съобщи миналия месец, че Disney работи по нова част от поредицата, като се очаква Кълкин да поеме отново главната роля. Според източник, цитиран от изданието, идеята за рестарта произхожда от самия актьор и е в много ранен етап, но вече е получила почти зелена светлина от студиото. През ноември миналата година, по време на турнето си „Носталгична нощ с Маколи Кълкин“, Кълкин разкри концепция за евентуален сюжет, в който неговият герой е самотен родител, изправен пред затруднения при отглеждането на дете, което води до нова версия на класическата сцена със заключване отвън.

През януари Кълкин отдаде почит на партньорката си от „Сам вкъщи“ Катрин О'Хара, която почина на 71-годишна възраст, публикувайки трогателно послание в социалните мрежи. Според данни на Nielsen „Сам вкъщи“ е бил най-гледаният коледен филм в линейна и стрийминг телевизия през три от последните четири декемврийски сезона, а миналата година беше класиран и като любим коледен филм на Обединеното кралство. Изпълнителният директор на Британския съвет за филмова класификация Дейвид Остин коментира резултатите, подчертавайки трайната популярност на семейните истории в коледните традиции на страната.