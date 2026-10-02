Шакира превзема Мадрид с невиждано шоу

Колумбийската попзвезда Шакира се завръща в Испания след осем години с поредица от 12 концерта в Мадрид, превръщайки труден период от живота си в спектакъл, посветен на латиноамериканската култура, свободата и женската сила.

Сред публиката има момичета, майки и баби, дошли от различни краища на света. Колумбийки, венецуелки, перуанки и испанки се смесват с германки, нидерландки и датчанки. Някои са с лилави перуки, други с блестящи тоалети, но когато прозвучи вълчият вой, всички се превръщат в едно – вълчици.

Шакира не искаше да се завърне в Испания с обикновен концерт. Тя искаше да се завърне със стил. Осем години след последното си турне в страната колумбийската звезда избра Мадрид за единствената си европейска концертна резиденция от Las Mujeres Ya No Lloran World Tour: 12 концерта, повече от 600 000 продадени билета и временен стадион, изграден специално за нея и феновете ѝ в южната част на столицата, който побира около 55 000 души на вечер.

Около сцената тя на практика е изградила цял град. Нарича се Macondo Park – в чест на света, създаден от Габриел Гарсия Маркес – и предлага храна, музика, литература, детски зони, изложби и дори втора сцена, съобщи „Евронюз“.

Вратите отварят часове преди появата на Шакира. Идеята не е това да бъде просто концерт, а фестивал, посветен на латиноамериканската култура, изграден около артист, който повече от три десетилетия я популяризира по света.

Изборът на Мадрид също не е случаен. Шакира обяснява, че е избрала испанската столица, защото тук е открила нещо, което иска да отпразнува – град с огромна латиноамериканска общност, в който латиноамериканската култура вече е част от ежедневието и се празнува открито.

Но е трудно да бъде пренебрегнат и другият пласт на това завръщане. Мадрид и Барселона имат историческо съперничество, което далеч надхвърля футбола. А Барселона не е просто поредният град в биографията на Шакира: тя живя там повече от десетилетие – градът, в който живееше с бившия си партньор, футболната звезда Жерар Пике, където израснаха децата им и който в крайна сметка напусна, за да се премести в Маями след болезнената им раздяла.

Сега единственото ѝ голямо европейско завръщане е в Мадрид. Символичният заряд е неизбежен. Жената, която напусна Барселона след един от най-трудните периоди в живота си, се завръща в Испания, за да превземе съперничещия град за четири уикенда. А самата тя изглежда се наслаждава на тази история.

„Добър вечер, Мадрид. Не мога да повярвам, че съм тук“, заявява тя пред десетки хиляди зрители. След това си спомня думите, които някой ѝ казал преди завръщането: „Виж с какво лице си тръгна и с какво лице се връщаш“.

Концертът започва с „La Fuerte“, последвана от „Girl Like Me“, „Las de la Intuición“ и „Estoy Aquí“. Само за няколко минути на една сцена се срещат Шакира от 90-те, световната латино попзвезда и жената, която през последните години превърна личната си раздяла в музика.

В началото на шоуто се появява дигитална Шакира, която сякаш възстановява тялото си от пясък. След това истинската Шакира, плът и кръв, преминава през тълпата заедно със своята глутница, преди да се качи на сцената.

„Няма нищо по-хубаво от това вълчицата да се събере отново със своята глутница“, казва тя. А глутницата ѝ отговаря. Танцува на „La Tortura“. Крещи „Te Felicito“. Знае всяка дума от „TQG“. Връща се 20 години назад с „Hips Don’t Lie“. Пее „Waka Waka“.

Песен след песен през целия спектакъл се откроява една идея: да паднеш не означава да останеш на земята. В Мадрид Шакира признава, че последните няколко години „не са били лесни“, и определя завръщането си в Испания като „подарък“. А след това отново започва да танцува.

По време на шоуто на екраните се появява мисъл на чилийската писателка Исабел Алиенде: „Жените сами са уязвими, но заедно сме непобедими“. А сцената го потвърждава – майки танцуват с дъщерите си, приятелки се прегръщат, а жени от различни възрасти и държави пеят едни и същи песни.

Спектакълът не прикрива латиноамериканската идентичност на Шакира – поп, регетон, салса, батуката и перкусии превръщат Мадрид в Баранкиля за една вечер.

Зад емоцията стои и впечатляваща бизнес операция: 12 концерта, над 600 000 продадени билета и очаквани между 150 и 200 милиона евро преки свързани разходи в Мадрид. Фенове от десетки държави пътуват до испанската столица, вместо Шакира да обикаля Европа.

Към края на концерта се появяват „десетте заповеди на вълчиците“ – кодекс на независимостта, свободата и женската солидарност, изпълнен с намигвания към миналото ѝ. Следва „Loba“, а за финал – песента с Bizarrap, превърнала раздялата ѝ с Жерар Пике в един от най-големите хитове в кариерата ѝ.

Десетки хиляди отново пеят: „Жените вече не плачат, жените печелят пари“. Шакира напусна Испания в сълзи. Върна се в Мадрид, за да превърне тази история в музика, спектакъл и успех.