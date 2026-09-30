Балканска мегазвезда отново у нас за грандиозен концерт

Балканската музикална звезда Миле Китич ще изнесе първия си голям концерт в новата Арена „СамЕлион“ в Самоков на 12 декември, съобщи bTV.

Емблематичният изпълнител ще зарадва публиката с едни от най-големите си хитове, превърнали се в любими песни за поколения почитатели на балканската музика.

Изпълнителят на десетки вечни хитове, който има зад гърба си над 40 години на сцената, ще разтърси града под Рила с незабравимо двучасово шоу.

Теренът ще е обособен с ВИП маси, а на сцената Китич ще бъде заедно с оркестъра си.

На 12 декември публиката ще чуе на живо популярни песни от богатата кариера на Миле Китич и ще се потопи в характерната атмосфера на неговите концерти.

Очаква се за музикалното събитие в Самоков да пристигнат фенове както от града, така и от столицата и други населени места.

Днес сърбинът е един от най-обичаните изпълнители на Балканите, но всъщност истинското му име е Милойко.

Не крие, че обича лукса. Притежава огромно имение в Белград и е известен с автопарка си от скъпи автомобили.