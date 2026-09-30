Любимият Карлсон каца в Стара Загора с куп пакости и приключения

Един от най-обичаните детски герои – малкият човек с перка на гърба, който живее на покрива, пристига днес в Стара Загора. Детският спектакъл „Карлсон“ на Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен ще бъде представен пред старозагорската публика на сцената на Държавна опера – Стара Загора.

Постановката отвежда малките зрители в пъстрия свят на Карлсон, където дори най-обикновеният ден може да се превърне в невероятно приключение.

Историята разказва за детското въображение, приятелството и веселите пакости, които понякога се оказват най-добрият начин да бъдат научени важни житейски уроци.

Режисьор и сценограф на спектакъла е Мария Банова, костюмите са дело на Виржиня Додова, а музиката е написана от Валерия Крачунова-Попова.

Шуменският Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ гостува днес в Стара Загора и с още едно заглавие – спектакъла „Божествена комедия“ по Данте Алигиери.