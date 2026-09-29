Ед Шийрън рухна на сцената. Драмата е голяма!

Ед Шийрън не успя да сдържи сълзите си пред десетки хиляди фенове във Филаделфия. 35-годишният певец призна от сцената, че приятели, роднини и хора, които познава от години, са започнали да се дистанцират от него след скандала с рапъра Макълмор. Шийрън определи последните дни като една от най-трудните седмици в живота си и разкри, че е бил притискан дори да прекрати турнето. Въпреки това пред него стояха около 50 000 души, които той нарече хората, „които не са го изоставили“.

„Имам чувството, че всички ме изоставят“

Емоционалната изповед дойде по време на концерта му в събота вечер на стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“. Шийрън призна, че през последните дни е усетил как доскоро близки хора се отдръпват от него.

„Имам чувството, че всичките ми приятели, семейството ми и хората, които познавам, ме изоставят“, каза певецът пред публиката.

Причината за бурята е скандалът около Макълмор, който беше подгряващ изпълнител на концертите на Шийрън в Ню Джърси. Рапърът неколкократно отправи от сцената призиви за „свободна Палестина“, след което беше отстранен от турнето.

Решението отприщи критики срещу Шийрън, а други подгряващи изпълнители също се отказаха от участията си. Така скандалът бързо излезе извън рамките на музикалното шоу и започна да засяга както професионалните, така и личните отношения на певеца.

Братовчед му: „Срамувам се от него“

Напрежението стигна и до семейството на звездата. Братовчедът на Шийрън Джетро го нападна публично в Инстаграм, като заяви, че се „срамува“ от него и го нарече „егоист“.

Шийрън призна, че е бил сериозно разтърсен и от реакциите около предстоящите концерти. По думите му много хора са настоявали той да отмени турнето, но продажбите на билети са продължили.

„Виждам 50 000 души, които не са ме изоставили. Хората ще говорят каквото искат, но аз правя това за вас. Обичам ви“, каза певецът пред публиката във Филаделфия.

Страхувал се да не го замерят

Напрежението е било толкова голямо, че Шийрън признал и за страх от реакцията на част от публиката. Заради опасения, че по време на концерта срещу него могат да бъдат хвърляни предмети, част от сцената била премахната.

Въпреки страховете, атаките от близки и призивите турнето да бъде прекратено, певецът излезе пред публиката и довърши концерта си. Накрая той благодари на хилядите фенове, които са дошли да го видят независимо от скандала и критиките около него.

Сълзите му на сцената показаха колко лично е приел случващото се. От професионален спор около един подгряващ изпълнител скандалът вече се е превърнал за Шийрън в болезнен конфликт, който достига до най-близкото му обкръжение.