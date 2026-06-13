Ед Шийрън изненада феновете с тази новина
Певецът с необичаен план
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Певецът с необичаен план
Говори кметът Терзиев
От коментарите на присъствали на концерта
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Ед Шийрън е голям фен на Ипсуич
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Последната тава на музиканта беше през 2019-а
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