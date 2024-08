Ед Шийрън подлуди публиката. 66 000 на стадиона

След дълго и трепетно очакване Ед Шийрън излезе пред българска публика.

66 хиляди души са на шоуто на Националния стадион, а в София са фенове на звездата от целия свят, пише БНТ.

Шоуто се очаква да продължи до 23:00 часа, а репертоарът му включва хитове песни като Shape of you, Perfect, Shivers, Love yourself, Photograph и други.

Едни от най-запалените фенки на Ед Шийрън чакаха на входа на Националния стадион от 9 сутринта. Други са дошли тук специално от Куба.

Чужденци, които живеят в България, също не пропуснаха музикалното събитие.

Стадион "Васил Левски" в столицата не е побирал толкова много хора от средата на 90-те години, когато в София гостува сръбската легенда Лепа Брена. Тогава на терена имаше не по-малко от 60 000 човека, жадни да слушат незабравимите ѝ хитове.

Концертът започна с Михаела Филева, която Ед Шийрън избра да бъде подгряваща звезда.

Шоуто е част от световната му обиколка The Mathematics Tour.

Припомняме, че след приключване на концерта, в интервала 22:00 – 23:30 са осигурени допълнителни влакове, автобуси и трамваи: От 22:00 до 23:30 часа с намалени интервали на движение ще се движат трамвайни линии 10, 12, 15, 18 и автобусни линии 72, 76, 204, 213, 280, 604.



“Столичен автотранспорт" ще осигури минимум 6 броя съчленени автобуси по линии 94, 204 и 280 след приключване на концерта. Метрото ще се движи с делнични разписания в събота и с намален интервал на движение между 22:00 ч. и 23:30 ч.

