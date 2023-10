155 000 на опашка за билети! Какво не знаем за Ед Шийрън, който побърка България

155 000 българи се наредиха на виртуална опашка в последните 24 часа, за да си купят билети за концерта на 31 август догодина на мегазвездата Ед Шийрън. Билетите се продават само онлайн и само в Ticket Station, които са единствените оторизирани търговци за събитието в София, организирано от Fest Team.

В минутите преди 10 ч. вчера над 40 000 души чакаха на виртуалната "опашка" за електронни билети, отбелязва сайтът BoulevardBulgaria. Десет минути по-късно броят на желаещите да купят билет за Ед Шийрън вече беше двоен, а към 11 часа стигна до над 155 000. Тази сутрин 90% от билетите бяха вече продадени.

Кой е Ед Шийрън и защо българите се побъркаха по песните му? Ето 8 любопитни факта за него, които може би не знаете. Представени са от amgbooks.bg.

1. ...не е бил от най-музикалните деца

Много от феновете на Ед са убедени, че той е роден с уникален талант. Като малък обаче Ед не можел нито да свири на китара, нито да пее добре. За себе си той казва: „Аз съм живо доказателство, че хората не се раждат с талант. Всичко е въпрос на практика“. Не е за вярване, но е факт, че пътят, който изминава Ед, за да стигне дотук, е осеян с препятствия, битки и непрекъснато усъвършенстване.

2. ...не може да свири на пиано

Започва да свири на пиано съвсем малък, но спира когато е на 8 години. Сега, както казва той самият, не може да свири на този инструмент дори от това да зависи животът му. Ед е убеден, че днес е щял да може да свири на пиано страхотно, ако не е спрял уроците и вместо това се е упражнявал много през годините. Само че той изразява себе си чрез китарата, която става любимият му музикален инструмент.

3. ...известно време спи в метрото

Когато завършва музикалното си образование в Лондон през 2008 г. (когато е на 17), започва да нощува при познати – в продължение на 3 години няма къде да живее и се налага да измисля варианти ден за ден. Около седмица спи в лондонското метро. В книгата „Ед Шийрън: Пътуване в образи“ Ед разказва: „Вечер имах участия чаках до 5 сутринта, когато отваряше метрото, спях във влаковете до 12, след това отивах на сесия, а после всичко се повтаряше.“ Храни се само с чипс, за да може да си позволи билетите за влака. Въпреки, че периодът е тежък, Ед казва за него: „Бях разорен, но бях истински щастлив“. Ето това е да преследваш мечтите си и да плащаш цената за тях!

4. ...участва в концерта по повод 50-годишнината на Бийтълс

За това паметно събитие Ед казва: „Беше сюрреалистично преживяване, което ще помня цял живот. Страхотно е, че ще мога да разказвам на внуците си, че съм пил маргарита с Пол Маккартни и той се е подписал на рядка бас китара Hofner от 60-те години на ХХ век за мен. Написа: „На брилянтния Ед!“

5. ...свири на 90-ия юбилей на кралица Елизабет II през 2016 г.

Една от любимите фотографии на Ед в книгата „Ед Шийрън: Пътуване в образи“ е тази с кралица Елизабет II. Ед си спомня: „Беше истинска чест. Имаше една забавна снимка, на която аз и стискам ръката, а тя изглежда много щастлива, но всъщност не беше видяла участието ми и не знаеше кой съм. Каза ми: „Здравей, как си?“, а аз отвърнах нещо от сорта на: „К’во става? Честит юбилей!“ :)

6. ...свири с Елтън Джон на наградите Грами през 2013 г

За Ед Шийрън е огромна чест още в началото на своята музикална кариера да е на сцената заедно с такъв изпълнител: „Наистина исках да свиря на церемонията на Грами, а организаторите ми отговориха, че няма как да стане, освен ако не изпълня дует с някого. Елтън предложи да излезем заедно. Беше невероятно, феноменално преживяване.“

7. ...пее на сватбата на дъщерята на сър Ричард Брансън Холи и съпруга ѝ Фреди

Докато работихме върху автобиографията на Ричард Брансън „Как открих наивността си“ попаднахме на много интересен факт – Брансън и Шийрън са добри приятели, а Ед е любимият изпълнител на дъщеря му Холи и съпруга ѝ Фреди. Ричард Брансън разказва за сватбата на дъщеря си: „след като Ед се съгласи да участва, той стана суперзвезда, но тъй като е един от най-милите хора, които мога да си мечтая да познавам, удържа на обещанието си и дойде.“

8. ...има 97 спечелени награди и 269 номинации

Ед Шийрън е носител на четири награди „Грами“ за Thinking Out Loud (песен на годината за 2015 г.), най-добро поп солово изпълнение на Thinking Out Loud (2015г.), Shape of You (най-добро поп солово изпълнение за 2017 г.) и за най-добър албум ÷ (Divide), както и на 3 награди „Брит“. През 2017 г. печели първото място за най-излъчван изпълнител в музикалното приложение Spotify с над 6,3 млрд. слушания на песните му.

