Тони Димитрова с любопитно признание

Емблематичната Тони Димитрова отговаря на въпроса вярно ли е, че хората от морето, не ходят на плаж?

Естрадната изпълнителка с притаен дъх отговаря, че тази година все още не е ходила на плаж. Въпреки че живее на морето, тя не обича да се къпе в морската вода.

„Много рядко се къпя в морето, но много обичам да го наблюдавам“, признава певицата в „Тази събота и неделя“ по bTV.

Тони Димитрова открехва още малко от личния си свят – свят, в който морето е едновременно утеха и изпитание. За нея вълните не са просто място за почивка, а огледало на мислите и чувствата й.

И макар именно морето да е нейният дом, то е и сцената, на която се чувства най-уязвима. Там концертите й са най-специални, защото в публиката винаги има близки хора, колеги и приятели.

„Най-трудно е да пееш пред близки хора“, казва тя.

