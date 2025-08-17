Дъщерята на Соня Васи влезе в големия бизнес

Соня Васи някога атакува американския „Плейбой“, а сега дъщеря й Бриана превзема Холивуд. 22-годишната чаровница обаче все още е далеч от камерите във Фабриката за мечти, но е мениджър и маркетинг експерт в едноименна верига от лъскави клубове и скъпарски ресторанти в Лос Анджелис. „Мис България“ 1989 вече се похвали пред тукашни медии с успехите на наследничката си. Биби, която сега завършва „Бизнес и администрация" в университета „Чатман“ в Ел Ей, доскоро е преподавала на деца. Соня Васи е била убедена, че призванието на Бриана е именно в менторството, но се оказва, че хубавицата има и още таланти.

Най-важното за госпожицата обаче е друго – тя притежава железен характер, кален в спорта. Бриана е от най-големите млади надежди на тениса в Калифорния – заради успехите й на корта я приемат в ултра престижно училище, където е заедно с отрочетата на холивудския елит, когато й откриват тумор в гръбначния стълб. Тя е едва на 13. Следват две тежки операции, но Бриана не само не къса с тениса, но става и шампион. Соня Васи неведнъж е разказвала, че момичето й винаги се представя за българка, въпреки че само два пъти е била в родината на майка си. Бриана говори съвсем сносен български и покрай съпруга на Соня Васи - Тодор Бандев, който е треньорът по тенис на момичето. Както се знае, бащата на Биби е известният бейзболист Брейди Андерсън.

