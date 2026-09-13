Дъщерята на Соня Васи влезе в големия бизнес
Бриана стана мениджър на лъскави клубове в Ел Ей
Следете всички новини, анализи и коментари за Соня Васи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бриана стана мениджър на лъскави клубове в Ел Ей
Тази година завършват без да са ходили нито един ден присъствено на училище, разкри певицата
Никога не сме "менкали" Соня или Милена, споделят близнаците Братя Аргирови проговориха за отношенията си със Соня Васи. "Медиите няколко пъти се опи...