Промяна с имотите от 1 януари! Засяга всички собственици

Промяна с имоти предвижда властта. Тя засяга собствениците на имоти, които вече ще плащат местни данъци и такси по нов начин

Във връзка с промените в Закона за местните данъци и такси, които влизат в сила от 1 януари 2026 г., се премахва досегашният начин за изчисляване на такса битови отпадъци въз основа на данъчна оценка или отчетна стойност.

КАКВО СЕ ПРОМЕНЯ?

Таксата ще се определя по нови, по-справедливи методи, базирани на принципа „замърсителят плаща“. Възможните варианти за изчисление са:

Според реално генерирано количество отпадъци, включително чрез торби с определена вместимост.

На база на броя и обема на използваните съдове и честотата на тяхното обслужване.

Според броя на ползвателите на имота.

КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ (01.09.2025 – 31.10.2025 г.)

Община Симитли стартира декларативна кампания, с цел събиране на информация, необходима за определяне на най-подходящия метод за таксуване.

Необходимо е собствениците да подадат декларации за:

За жилищни имоти - Брой ползватели на имота .

За нежилищни имоти - Деклариране на (според спецификата на експлоатация на имота) брой места на открито, брой места на закрито, кв. метър заета площ, брой персонал, брой работни места и други.

КЪДЕ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА?

На място:

В Дирекция "Местни приходи и общинска собственост", в сградата на Община Симитли

При кметовете и кметските наместници по населени места

Срок за подаване:

от 01 септември до 31 октомври 2025 г.

ВАЖНО

Ако не подадете декларация, таксата ще бъде определена по служебен ред, въз основа на данни налични в НБД „Население“, ЛБД „Население“, АПИС, НАП, НОИ и други системи и регистри, до които Дирекция „Местни приходи и общинска собственост“ има достъп.

Повече информация и помощ при попълване:

На място В Дирекция "Местни приходи и общинска собственост", в сградата на Община Симитли

На телефони: 0748/72138

