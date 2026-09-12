Всичко за Местни Данъци И Такси

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Храмовете без такса смет

Храмовете без такса смет

София. Молитвени домове, храмове и манастири, както и прилежащата към тях земя, ще бъдат освободени от плащане на такса смет. За да се компенсират общ...

04 ноември | 20:00
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