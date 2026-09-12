Онлайн плащанията на местни данъци такси през дигиталните канали на ОББ с рекорден ръст за първото полугодие на 2026 г.
Най-голям брой плащания и най-висока обща стойност са отчетени в периода 1 януари-30 април
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Най-голям брой плащания и най-висока обща стойност са отчетени в периода 1 януари-30 април
Брокер, кредитен консултант и данъчен експерт предупредиха, че предложението е неясно, трудно за администриране и може да удари грешните хора
Общините винаги са били в центъра на политиките ни, заради това, че именно те са пряката връзка с хората
Причината са изменения в Закона за местните данъци и такси
В сравнение с първото тримесечие на миналата година техният брой е нараснал с над 37 %
До 30 април собствениците на имоти могат да платят данъчните си задължения с отстъпка
Не се предвижда увеличаване на данъците и таксите, въпреки рекордния за Столична община бюджет от 1,7 млрд. лв., заяви в интервю за БНТ председателят...
Кърджали. 545 хил. лв. повече от плануваните са постъпленията в общинската хазна на Кърджали от местни данъци и такси през 2014 година. Изпълнението е...
София. От днес вече софиянци могат да плащат местните си данъци и такси. Сумите вече са изчислени, а в началото на следващата седмица столичани ще си...
София. Днес се предвижда в Народните представители да гласуват оставката на заместник-председателя на парламента Христо Бисеров. Той подаде оставка пр...
София. Молитвени домове, храмове и манастири, както и прилежащата към тях земя, ще бъдат освободени от плащане на такса смет. За да се компенсират общ...
Кърджали. Община Кърджали пусна нова услуга за жителите си. От август хората вече могат да плащат местните данъци и такси и на касите на Easypay. Услу...