Собственикът на колата убиец в София проговори! ОБНОВЕНА

Изненадващ обрат, свързан с жестокия инцидент в стголицата, завършил с жертва и тежко ранени.
Пред NOVA говори собственикът на автомобила, врязал се в автобус на градския транспорт в София.
Задържаният Виктор Илиев е шофирал чужда кола. При инцидента загина един човек, а шестима други бяха тежко ранени.
Пред Нова собственикът на бялото Ауди каза, че не познава Виктор. Дори не знаел как автомобилът му, който дал на трети човек, е бил шофиран от 21-годишния.
"Нямам никаква идея. Дал съм колата на друг човек за ползване. Разбрах сутринта като ми се обадиха от полицията" - обясни той.
"Не знам как колата е дадена на тоя келеш като цяло" - отсече собственикът на фаталното Ауди.
Той също така поясни, че вече е бил извикан в полицията и е бил разпитан.
