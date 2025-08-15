Собственикът на колата убиец в София проговори! ОБНОВЕНА

Изненадващ обрат, свързан с жестокия инцидент в стголицата, завършил с жертва и тежко ранени.

Пред NOVA говори собственикът на автомобила, врязал се в автобус на градския транспорт в София.

Задържаният Виктор Илиев е шофирал чужда кола. При инцидента загина един човек, а шестима други бяха тежко ранени.

Пред Нова собственикът на бялото Ауди каза, че не познава Виктор. Дори не знаел как автомобилът му, който дал на трети човек, е бил шофиран от 21-годишния.

"Нямам никаква идея. Дал съм колата на друг човек за ползване. Разбрах сутринта като ми се обадиха от полицията" - обясни той.

"Не знам как колата е дадена на тоя келеш като цяло" - отсече собственикът на фаталното Ауди.

Той също така поясни, че вече е бил извикан в полицията и е бил разпитан.

