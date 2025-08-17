Край на спора Варна или Пловдив. Ето кой е по-голям

Край на десетилетния спор Варна или Пловдив е вторият по големина град в България. В ролята на арбитър влезе не кой да е, а вездесъщият ChatGPT

Спорът дали Пловдив или Варна е по-голям по население не е от вчера. По официални данни Пловдив е по-населен - 371 536 , а Варна е трета с 345 хиляди души, пише варненският информационен лидер petel.bg.

Данните обаче са за постоянен адрес.

Всъщност Варна е по-населеният град с около 400 хиляди души по настоящ адрес и около 600 хиляди с туристите.

В Пловдив по настоящ адрес са около 360 хиляди души.

