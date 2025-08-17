Ергенът Мартин с нова роля. Повериха му нещо важно

Бившият ерген Мартин Николов е включен в процеса по избиране на следващия главен герой в популярното шоу

Това съобщи "Хот Арена". Кастингите вече текат, а желаещите да влязат в ролята не липсват.

Мартин в ролята на „съветник“

Самият Мартин признава, че помага в подбора на новия ерген. Той разглежда кандидатурите и обсъжда потенциалните си наследници с продуцента Ники Николов. Не е ясно обаче дали участва и като жури по време на кастингите.

Личният живот на бившия ерген

Николов напусна шоуто с Даниела, но връзката им приключи бързо. Въпреки че редовно е засичан в компанията на атрактивни млади жени, Мартин твърди, че в момента няма сериозна партньорка.

