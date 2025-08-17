Нова кралска вражда. Драмите в Бъкингам нямат край

Драмите в кралското семейство на Великобритания нямат край. Този път в епицентъра е недолюбваният от всички в Бъкингам и на Острова херцог на Йорк – принц Андрю. Негови „гнусни“ коментари за Кейт Мидълтън са подгряли нестихващата вражда с племенника му Уилям. Поне така твърди наблюдател на протокола в династията.

Опозореният заради участията си в секс оргии херцог от години е отчужден от синовете на батко си Чарлз – както от бъдещия крал, така и от Хари. Според британската преса 43-годишният принц на Уелс вижда чичо си като „проблем“. Андрю е направил няколко „груби“ и „неучтиви“ забележки на принцесата на Уелс, казва изтъкнатият коментатори Андрю Лоуни, който разкрива различни подробности за херцога в последната си книга, озаглавена „Възходът и падението на династията Йорк“.

Лоуни добавя, че предполагаемите реплики са провокирани от ревност - херцогът със сигурност завижда на Кейт, която стана ключова фигура във Фирмата – това е кодовото име на фамилията, след смъртта на кралица Елизабет II. Вероятно някоя и друга хаплива фраза е довела до окончателния разпад в отношенията между Андрю и Уилям.

„Не виждам как някой би могъл да подхвърля груби коментари за Кейт при положение, че тя е спасението на семейството“, казва Лоуни пред Radar Online. „Изненадах се, но хората наистина ревнуват“, добавя той. „Бих си помислил, че принц Андрю ще уважава Уилям като бъдещ крал, вместо да бъде гаден към съпругата му.“

Не е известно точно какво е било казано за бъдещата кралица. Лоуни обаче предполага, че принц Уилям има достатъчно основания да обърне гръб на белязания си от скандали чичо. Племенникът е все по-разочарован от брата на баща си. „Уилям притежава силно чувство за обществен дълг и прави всичко възможно, за да държи събитията под контрол. Той изцяло се стреми да прави нещата по правилния начин и е претрупан с достатъчно работа и без грижите за чичо си. Чарлз, Ан, Едуард, Уилям, другите роднини и цялата страна са силно разочаровани от Андрю“.

Говори се, че съдбата на Андрю в монархията вече е е решена от Уилям. Вътрешни източници твърдят, че херцогът няма да се завърне като работещ член на кралското семейство, след като Уилям поеме трона. И бъдещият крал, и Кейт виждат Андрю като „риск“ и „заплаха“ за Фирмата - предвид предишните му връзки с развратния Джефри Епщайн и предполагаемия китайски шпионин Ян Тенгбо. Лоуни коментира още, че Уилям няма търпение да изгони Андрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън от кралското имение, където двамата живеят от 2004 г. „Ако Чарлз не го направи, гарантирам ви, че първото нещо, което Уилям ще предприеме като крал, е да посочи вратата на бившите съпрузи“, не пести прогнози Лоуни.

