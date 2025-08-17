Древна находка край Бургас хвърли археолозите в дива радост

Поредно археологическо откритие разкрива част от историята на някогашния проспериращ римски град Деултум край Бургас.

По време на строителни дейности за изграждане на електропровод работници попадат на основи от антична сграда, датирана в периода II–III век. Така случайното попадение отвежда специалистите до три отлично запазени пещи, които според първоначалните оценки са били използвани в края на IV и началото на V век, съобщава Нова телевизия.

Следите на Вила Урбана

Археолозите смятат, че останките са част от т.нар. Вила Урбана – представителна римска къща, разположена близо до източната крепостна стена на колонията. „Това е вероятно фрагмент от Вила Урбана, защото се намираме до източната крепостна стена на римската колония Деултум. Показва едно много добро социално положение на хората която са обитавали тази къща“, обясни директорът на Археологическия музей в Средец Красимира Костова.

Сградата, по всяка вероятност разрушена по време на готски набег или при земетресение, е съседствала с цял производствен комплекс. Там са открити три пещи, всяка със специфично предназначение. „Изработване на съдове от битова керамика най-вероятно защото са малки и по обем, докато в третата северна пещ е възможно и да е изработвана строителна керамика“, посочи Костова.

Керамиката и търговия по Средиземноморието

Близостта до реката е изиграла ключова роля за развитието на този център. „Наблизо е до реката. За това производство на керамика е необходимо доста вода, затова е удобно място за изграждането на подобен производствен център“, смята Костова. По думите на учените именно тук са били произвеждани съдове, които после са се разпространявали по търговските маршрути към целия Средиземноморски свят.

Наред с керамиката археолозите откриват и бронзови монети, сечени при управлението на императорите Гордиан III, Максимин и Филип I. До момента са намерени около 130 екземпляра, което дава надежда за по-прецизно датиране на комплекса. Според Костова тепърва предстои прецизирането на датировката, тъй като досега са открити около 130 монети и те ще дадат възможност за прецизиране на датите на обекта.

Магнит за туристите, богатство за бъдещето

Най-добре съхранената пещ ще бъде преместена и реставрирана, за да стане част от бъдеща експозиция, достъпна за туристите. А за специалистите няма съмнение – под пластовете на античния град, разпростиращ се върху повече от 250 декара, се крият още много свидетелства за богатия живот на единствената римска колония на свободни граждани по днешните български земи.

