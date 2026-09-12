Световните медии гърмят! Уникален скелет намерен в България
В България археолози са открили човешки скелет в огромен кръгъл римски съд - долиум, на около 1600 години. Това пише авторитетното издание Live Scienc...
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В България археолози са открили човешки скелет в огромен кръгъл римски съд - долиум, на около 1600 години. Това пише авторитетното издание Live Scienc...
Говори проф. д-р Людмил Вагалински
Нумизмати от 9 държави се събират в едно от Чудесата на България - античният град Деултум, колонията на римските ветерани от Осми Августов легион О...
Три римски пещи излизат на бял свят в античния Деултум
Сред най-ценните открития е бронзовата глава на император Септимий Север
Археолозите са изумени
Влюбени от древността изскачат в Деултум
Откритието е направено в Деултум
Най-скъпите надгробни паметници се описвали в регистри, имало глоба за кражбата им
Това показва древен надпис, открит от археолози при разкопки в селището
Бургаските ученици ще карат часове по история в древния римски град Деултум. Уроците започват по идея на Бойко Борисов, който лично съобщи новината....
Археолозите откриха гърбав скелет на жена с отрязани крака