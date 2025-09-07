Чудо на България събира нумизмати от 9 държави. Уникална среща

Нумизмати от 9 държави се събират в едно от Чудесата на България - античният град Деултум, колонията на римските ветерани от Осми Августов легион

От 10 до 14 септември 2025 г. на територията на Националния археологически резерват „Античен и средновековен град Деултум – Дебелт“, община Средец, ще се проведе второто издание на Софийското нумизматично училище (Sofia Numismatic School) — престижен форум, който се утвърждава като важна платформа за научно развитие и международно сътрудничество в сферата на нумизматиката.

Събитието, организирано с подкрепата на Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в тясно сътрудничество с Националния археологически резерват и ОИМ – Средец, ще разшири мащаба си с международно участие на лектори от водещи академични институции в Оксфорд, Берлин, Брюксел, Верона, Месина и Клуж-Напока, както и утвърдени български учени.

Училището ще посрещне млади изследователи от девет държави – Австрия, България, Германия, Италия, Молдова, Нидерландия, Полша, Румъния и Турция – които ще се включат в интензивна програма, съчетаваща лекции, практически занимания и теренни посещения на ключови антични обекти като Месембрия и Аполония Понтика, известни със своите монетарници, както и Регионалния исторически музей – Бургас.

Археология и нумизматика – симбиоза в сърцето на Деултум

Мястото на провеждане – археологическата база към римската колония Деултум – е стратегически избор, който не само осигурява автентична историческа среда, но и предоставя възможност за интеграция на реални нумизматични материали в археологически контекст. Това позволява директно прилагане на модерни дигитални технологии в полеви условия, което е в основата на съвременния подход в нумизматиката.

Инициативата се свързва и с научния проект „Надграждане на исторически наратив: от Деултум към DigiDeultum“, ръководен от проф. д-р Людмил Вагалински, и финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (договор КП-06-H80/7 от 08.12.2023 г.). Този проект също цели дигитализация и преосмисляне на историческото наследство на региона.

Международна сцена и стратегическо значение за България

Софийското нумизматично училище изпълнява важна роля в укрепването на позициите на България в световната нумизматична наука и в изпълнение на заложените цели в Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030 г. Форумът създава устойчива академична мрежа и благоприятна среда за развитие на ново поколение учени, които ще имат възможността да изградят професионални контакти и да се запознаят с най-новите методи и теории в изследването на античните монети.

Директорът на ОИМ – Средец, г-жа Красимира Костова, споделя, че сътрудничеството с университета и провеждането на училището в Деултум е „крачка към бъдещето на науката, в която местното културно наследство се превръща в живо училище за целия свят“.

София – водещ център за нумизматични изследвания на Балканите

С второто си издание, Софийското нумизматично училище не само затвърждава позициите си, но и утвърждава България като водещ регионален център за обучение и научни изследвания в областта на нумизматиката. В епоха, в която съхранението и разбирането на културното наследство е по-важно от всякога, подобни инициативи доказват, че съвременното научно образование може да бъде мост между поколения, култури и дисциплини.

