Нови мощи на светец у нас. Сензационно откритие

Нови мощи на светец откриха археолозите, които провеждат спасителните разкопки по трасето на газопровода край село Трънак, община Руен. Екип от специалисти откри мощи на светец, положени в каменен реликварий, както и останки от три различни исторически епохи, съобщиха от Регионалния исторически музей (РИМ) – Бургас.

Древна базилика и свети мощи

Проучването в местността Токат тарла, разположена във Върбишкия проход на Източна Стара планина, се води от д-р Красимир Велков, директор на Исторически музей – Твърдица, и Константин Господинов от РИМ – Бургас.

Най-впечатляващото откритие е раннохристиянска базилика от края на IV-V век. Сградата е трикорабна, с една абсида, като южният зид е запазен на височина до 80 сантиметра. Строителите са използвали смесена зидария (opus mixtum) – редуване на камъни и тухлени пояси.

"В абсидата е открит каменен реликварий с кости-мощи, вероятно на мъченик или друга канонизирана личност," уточняват от музея.

На мястото са намерени и вградени каменни плочи с надписи на латински език, както и част от купел. За съжаление, останките са частично компрометирани от иманярски набези и извличане на камък за вторична употреба през годините.

Тракийски могили и средновековни бижута

Освен християнския храм, археолозите са проучили и част от каменна надгробна могила от късножелязната епоха (V-I век пр. Хр.). В двете обособени гробни пространства са открити човешки кости и фрагменти от тракийска керамика.

Третият исторически пласт разкрива средновековен некропол от X-XI век. В района на базиликата са регистрирани 31 християнски погребения. В гробовете са намерени лични вещи, включително стъклени огърлици, гривни и обеци.

Разкопките се финансират във връзка с разширението на газопреносната мрежа в региона и се изпълняват от Националния археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН).

