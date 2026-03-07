Най-китното селце у нас стана имотна сензация

Село, родено от слънцето и планината

Долене е едно от онези редки български села, които сякаш са излезли от картина – подредено, зелено, тихо, сгушено в полите на Беласица, на няколко минути от Петрич, но достатъчно далеч, за да остане недокоснато от градската суета. Тук въздухът е топъл и мек, земята – плодородна, а хората – усмихнати и щастливи, като че ли живеят в собствен ритъм, неподвластен на времето.

Историята на Долене е тиха, но дълбока. Селото е старо, създадено от земеделци и лозари, които са избрали южния склон заради слънцето, което грее почти целогодишно. Беласица пази селото от ветровете, а от юг идва топлият въздух от Средиземноморието. Затова тук растат смокини, нарове, бадеми и лозя, които трудно виреят на други места в България. Старите хора казват, че „в Долене зимата идва последна и си тръгва първа“.

Гордостта на селото

Долене се гордее с три неща: природата, спокойствието и хората. Природата е щедра – зелени хълмове, чисти потоци, гледки към Петричкото поле и към планината, която вечер се обагря в розово. Спокойствието е почти нереално – тук няма шум, няма трафик, няма напрежение. Само птици, вятър и далечни гласове. А хората… те са истинското богатство. Гостоприемни, работливи, с чувство за хумор и с онази южняшка топлота, която те кара да се чувстваш у дома още от първата минута.

Имотният пазар – новото откритие на инвеститорите

През последните години Долене се превърна в малка сензация на имотната карта на Петричко. Близостта до града, прекрасната природа и спокойният живот привличат както местни, така и хора от София, Пловдив и дори от чужбина. Южният климат и ниските данъци правят района още по-привлекателен.

Цените в селото са по-ниски от тези в Петрич, но растат стабилно. Стара къща с двор може да се намери между 25 000 и 40 000 евро, в зависимост от състоянието и площта. Реновираните къщи, готови за живеене, вече достигат 55 000 – 70 000 евро, особено ако имат гледка към планината или по-голям двор. Парцелите в регулация се движат между 10 и 20 евро на квадратен метър, като най-търсени са тези около центъра и по южните склонове, където слънцето грее от сутрин до вечер.

Интересът към селото е подхранен и от новата тенденция за „южни села с климат като в Гърция“, а Долене е точно такова място – топло, плодородно и спокойно. Много семейства купуват имоти за вила, други – за постоянно живеене, а трети – за малки къщи за гости, защото районът има огромен туристически потенциал.

Животът в Долене – между традицията и новото време

В Долене животът тече бавно, но не и скучно. Селото има своя атмосфера – смесица от традиция и ново начало. Старите къщи с каменни зидове и дървени чардаци се редуват с нови, модерни домове, построени от хора, които са избрали да се върнат към природата. Лозята и градините са навсякъде, а през лятото въздухът ухае на смокини, праскови и прясно окосена трева.

Местните се гордеят с чистата вода, с плодородната земя и с това, че селото никога не е било изоставено. Дори в най-трудните години тук винаги е имало живот, деца, празници и работа. Днес Долене е едно от най-поддържаните и красиви села в Петричко – истинско бижу, което тепърва ще бъде откривано.

Долене – селото, което остава в сърцето

Долене е от онези места, които не просто посещаваш – а преживяваш. Селото има душа, има характер, има топлина. То е доказателство, че България все още крие малки райски кътчета, където човек може да намери спокойствие, красота и дом. И ако има село, което заслужава да бъде наречено „най-китното в България“, то Долене със сигурност е сред тях.

