Ски и минерални извори. Скритото бижу на Пирин

Добринище е дестинация, която ще ви изненада с това, което предлага.

Градът е разположен в планински район на 850 метра надморска височина. Той е заобиколен от три планини – Рила, Пирин и Родопите и предлагат красива природа и разнообразни възможности за отдих на посетителите си.

Той се намира на 6 км от община Банско, област Благоевград.

Добринище е малък, но уникален курорт, разположен в подножието на Пирин. Той съчетава зимни спортове и минерални извори, което го прави специален.

Ски зоната в Добринище е подходяща за начинаещи и средно напреднали скиори. Тя осигурява спокойна атмосфера и привлича по-малко посетители в сравнение с по-големите курорти. Пистите тук са разнообразни, с добро качество на сняг и лесен достъп.

Истинската привлекателност на Добринище обаче се крие в минералните извори, които са известни с лечебните си свойства. Тези топли води предлагат възможност за възстановяване и релакс след ден на ски.

Курортът е малък, което го прави перфектен за семейства и тези, които търсят спокойствие и интимност.

