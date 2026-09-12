България се превръща в глобален термален център
Чертаят нова стратегия за развитие на стратегическия ни природен ресурс
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Чертаят нова стратегия за развитие на стратегическия ни природен ресурс
400 милиарда долара годишно се въртят в пазара на минерална вода
Курортът е малък, което го прави перфектен за семейства и тези, които търсят спокойствие и интимност
Лечебните свойства на водата се дължат на богатия химически състав
Известен е като "Градът на Майстора", "Овощната градина на България", "Място, докоснато от боговете"
Минерални извори датира от тракийско и римско време
Разположено в подножието на Костенския водопад
Пещерите са свързани с легендите за Орфей, водата е лековита
Медицинският туризъм в Турция се превърна в процъфтяващ сектор, като стотици хиляди чужденци посещават страната годишно за здравни дейности, сред коит...
България е известна с минералните си извори, а в момента на много места те са просто неизползваеми, каза лидерът на столичните социалисти
В столицата ни се срещат 8 от деветте познати вида
Куп инвеститори проявяват интерес към двата сондажа с минерална вода в разложкото село Елешница. Наши и чужди бизнесмени искат да ползват живителната...
80 % от курортистите в Хасковските Минерални бани са от Северна Гърция и от Турция. Потокът се увеличава с всеки изминал месец, което възвръща славата...
Лековитата води нашенци и чужденци в Пирин планина Лековитата сила на минералните извори води все повече нашенци и чужденци в кресненското село Ощава...
Велинград. Граждани и бизнесмени от Велинград протестират срещу плановете за възобонвяване на дейността на стара мина за волфрам. Пред Нова ТВ хората...
Общината иска минералната вода да стигне до града Благоевград. Община Петрич ще потърси помощ от съседите от Гърция, за да реши преблим, свързан с ра...
Благоевград. Невиждан бум на туристи отчитат хотелиерите и стопаните на къщи за гости това лято в курорта Огняново. Доста нашенци и чужденци предпочит...
Къпането в хамама е традиция за момичетата от столичния хайлайф
София. Специален закон за минералните и термалните води ще бъде бъде разписан след поредица дискусии между екоексперти, представителите на общините и...
Кърджали. Община Джебел е единствената в Кърджалийско, която има възможност да развиват бизнес с минерални води. Тя получи правото да ги предоставя н...