Откриха древен мол в легендарен наш град

Древен мол със зала за разходки и 26 магазина откриха археолози в легендарен наш град.

Учените от Регионалния исторически музей – Велико Търново, откриха първообраза на днешните търговки центрове в античното селище-бижу Никополис ад Иструм. Това е т.н. термоперипатос – отопляема зала за разходки, каквато досега няма открита в източните части на Римската империя.

До този античен МОЛ е имало на два реда по 13 магазина. Самата зала е била с впечатляващите размери 70х32 м. Датировката й е от времето на управлението на императора Комод, края на II век, и за това има писмени данни.

„Термоперипатосът е бил нещо като един античен мол за покупки, разходки, срещи и разговори на хората от онова време. А за да е отопляема залата, е трябвало да има и хипокауст – подово отопление. През 70-80 години на миналия век магазинчетата са проучвани. В първия магазин от северозападната страна са били открити останки от керамика. Явно там се продавали делви и сервизи за хранене, които са се изработвали на друго място, извън града, предаде "Янтра днес /dnesbg.com/

Във второто магазинче тогава са открити заготовки от кост. Възможно е това да е било работилница за изработване на костени предмети. Костта е един от продуктите, който много се е използвал в онова време за битови нужди“, обясни ръководителят на разкопките д-р Иван Църов.

Вторият обект на Никополис ад Иструм, над който работи екипът на д-р Калин Чакъров, е една полукръгла обществена сграда с три стъпала, до която е имало фонтан с 24 отверствия за водата. Водата за фонтана е идвала от акведукт, дълъг над 20 км. „Когато са строили мостът над река Росица са били взети над 2000 каменни блока от античния град. И едно от нещата, които тогава са разрушили е бил този фонтан. Той вероятно е от времето на император Комод и наследникът му на трона император Септимий Север. Самата сграда е представителна с богата вътрешна украса, намерени са парчета от разноцветни мрамори, облицовки от варовик и изключително изящни архитектурни детайли. Намерени са и монети, върху които е изобразена сграда с полукръгъл план, за която се предполага, че била култова сграда нимфеум. Възможно е сградата от монетите да е сградата, която в момента проучваме“, предполага д-р Калин Чакъров.

Търновският музей е първият в страната, който използва за реставрация на антични паметници лазер. Реставраторът Руен Хаджиниколов сподели, че досега за почистването е използвал водоструйка и химикали. Лазерът обаче позволява много по-дълбоко проникване. Освен че почиства, той оставя и плазмен слой, който не позволява на мъховете и лишеите повече да се настаняват върху паметниците на културата. „Ние сме първият музей, който прилага този лазер при почистване на архитектурни детайли върху паметници на културата. Досега технологията се е използвала в промишлеността и в др. сфери на икономиката“, съобщи директорът на музея д-р Ива Църов.

Никополис ад Иструм е един от шестте обекта, които тази година бяха целево финансирани с постановление на Министерския съвет, като бяха отпуснати 250 хил. лв. за проучване. От петте обекта има и още един обект на наша територия и това е Трапезица.

