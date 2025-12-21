Археолози направиха сензационно откритие в Германия

В Опин, Германия, е открит гроб, датиращ от ранната бронзова епоха, в който изглежда са били предприети мерки, за да се предотврати „възкръсването“ на мъртвите— като зомбита.

Държавният музей на праисторията в Саксония-Анхалт, Хале (или Landesmuseum für Vorgeschichte Halle на немски), сподели откритието във Facebook през април 2024 г. В гроба е намерен мъж, за когото се смята, че е бил на възраст между 40 и 60 години, с поставен камък върху краката му, предаде БГНЕС.

Камъкът е бил с дължина 100 сантиметра, ширина 50 сантиметра и дебелина 10 сантиметра. Мъжът е бил положен на лявата си страна. „Трябва да се приеме, че камъкът е бил поставен там с определена цел – вероятно за да задържи мъртвия в гроба и да предотврати връщането му“, гласи превод на публикацията, цитиран от изданието Popular Mechanics.

Изданието посочва, че откритието датира отпреди около 4 200 години.

В разговор с Newsweek по онова време археологът и ръководител на разкопките Сузане Фридерих заяви: „Знаем, че още през каменната епоха хората са се страхували от възкръснали мъртъвци. Те са се опитвали да предотвратят това с магия. Тогава хората са вярвали, че мъртвите понякога се опитват да се освободят от гробовете си. Понякога телата са били полагани по корем. Ако мъртвият лежи по корем, той се заравя все по-дълбоко, вместо да достигне повърхността“.

Терминът „ревенант“, освен че е заглавие на филм от 2015 г. с Леонардо ди Каприо, означава труп или дух, който се връща от мъртвите, за да преследва живите.

