Доведеният син на принц Хокон плаче в съда, обвинен е за изнасилвания

С треперещ глас и видимо разтърсен, Мариус Борг Хьойби – синът на Кронпринцеса Мете-Мари и доведен син на бъдещия крал Кронпринц Хокон, застана пред съда в Осло във втория ден от процеса срещу него за изнасилване и още над 30 обвинения. 29-годишният подсъдим няколко пъти сваля очилата си, за да избърше сълзите, и призна, че от дете живее под прожекторите на медиите.

„Известен съм само като "мамино синче". Нищо повече“, каза той пред тримата съдии и описа живот, изпълнен с купони, алкохол и наркотици, продиктуван от „крайна нужда от признание и зачитане“.

Хьойби отрича четири обвинения в изнасилване и други тежки престъпления. Думите му дойдоха, след като първата жена, която твърди, че е била изнасилена от него, заяви пред закрито заседание, че е „100 процента“ убедена, че е била дрогирана по време на афтърпарти в мазето на дома на родителите му през декември 2018 г. Тя разказа за „черна дупка“ в паметта си и за шока, когато години по-късно полицията ѝ показала видеа, които според обвинението заснемат сексуално посегателство след кратък, първоначално доброволен контакт.

По нареждане на съда медиите нямат право да публикуват данни, които могат да идентифицират четирите жени. Забранени са и снимки на Хьойби в и около съдебната зала.

Подсъдимият е роден четири години преди майка му, Мете-Мари да се омъжи за Хокон. Той не е член на кралското семейство, но израства в орбитата му. При първата си поява в съда във вторник е бил забелязан да се тресе; по информация от защитата е получил болнична помощ през нощта.

Случаят се развива в особено напрегнат момент за двореца. Разкритията, че Мете-Мари е обменяла стотици съобщения в продължение на три години с покойния американски сексуален престъпник Джери Ъпстейн, предизвикаха обществена буря. Кралският двор съобщи, че престолонаследницата е отложила частно пътуване „до второ нареждане“.

Хьойби бе арестуван през август 2024 г. след инцидент в апартамента на приятелката му в квартал Фрогнер, където според полицията е рушил имущество и е заплашвал. Тогава той призна за дългогодишни психични проблеми и злоупотреба с вещества. След продължително разследване прокуратурата повдигна обвинения – от изнасилване и насилие до наркотици и нарушения на пътя. Ако бъде признат за виновен, го грозят поне 10 години затвор.

Обвиненията твърдят, че между декември 2018 г. и ноември 2024 г. той е изнасилил четири жени – след доброволен контакт, докато те са били заспали или в невъзможност да се защитят. В Норвегия и сексуалното посегателство се квалифицира като изнасилване.

Облечен с тъмносин вълнен пуловер върху бежова риза, Хьойби говори около половин час без прекъсване, рядко поглеждайки бележките си. Не се обърна към двете жени, присъствали в залата. Делото продължава.

