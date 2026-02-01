Рекордни 38 обвинения! Син на кралско семейство душел и изнасилвал момичета

Норвежкото кралско семейство е в дни на изпитания и под прожекторите.

В зала 250 на районния съд застава Мариус Борг Хьойби – синът на Кронпринцеса Мете-Марит и доведен син на бъдещия крал Кронпринц Хокон, съобщава BBC.

В следващите седем седмици няма да има снимки – съдът ги забрани. Но световните медии са тук в пълен състав, а хората от дворецът са настанени нарочно надалеч. Нито майка му, нито кронпринцът, който отглежда Мариус от четиригодишен, ще се появят в съдебната зала.

Хьойби е обвинен по 38 пункта – включително изнасилване на четири жени, системно насилие и заплахи към бивша приятелка, наркопрестъпления и шофиране в нарушение на закона. При осъдителна присъда го грозят над 10 години затвор. Обвиненията за изнасилване обхващат период от 2018 г. – в официалната резиденция на семейството в Скаугум – до края на 2024 г., вече след първоначалния му арест. Част от случаите включват сексуален акт с жени в безпомощно състояние – квалифициран като изнасилване според норвежкото законодателство.

Официалната позиция на двореца е хладна: Мариус не е част от кралското семейство и не е публична фигура. Но реалността е по-сложна – той е възприеман като близък член на фамилията, отглеждан в орбитата на Крал Харалд V, който днес е на 88 години.

„Това е най-големият скандал, с който норвежките кралски особи някога са се сблъсквали“, казва журналистът Улф Андре Андерсен от списание Se og Hør, който първи разкри случая още през август 2024 г. след полицейска акция в квартал Фрогнер. Според обвинението Хьойби е упражнил брутално насилие – чупене, удари, душене, обиди. Част от по-леките престъпления той признава, но категорично отрича обвиненията за сексуално насилие.

Само една от предполагаемите жертви може да бъде назована публично – инфлуенсърката Нора Хаукланд, чийто опит да запази анонимност бе отхвърлен от съда. Останалите жени – „обикновени момичета“, както ги наричат норвежките медии – ще трябва седмици наред да разказват най-интимните си преживявания пред стотици журналисти.

Кронпринц Хокон, видимо емоционален, направи рядко изявление преди процеса: „Обичаме го, той е важна част от семейството ни“. И добави, обръщайки се към жените: „Мислим за вас. Знаем, че за много от вас това е изключително труден момент.“

Докато съдът в Осло пише нова, мрачна страница, кралят и кралицата ще бъдат в Италия за Зимните олимпийски игри – далеч от залата, но не и от въпросите.

28-годишният Хайби беше арестуван през 2024 г.

