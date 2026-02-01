Още една жена в секс скандал с принц Андрю. Ето какъв бонус й дал



Години след като скандалът с Джефри Епстийн разтърси британската монархия, в ефира на BBC прозвуча ново обвинение: втора жена твърди, че е била изпратена във Великобритания от покойния финансист за сексуална среща с Принц Андрю.

По думите на адвоката ѝ – американецът Брад Едуардс – срещата се е състояла през 2010 г. в Royal Lodge край Уиндзор, официалната резиденция на бившия херцог на Йорк. Жената, която не е британка и тогава е била в 20-те си години, разказва, че след прекарана нощ с принца получила и „бонус от приказките“ – обиколка на Бъкингамски дворец с чай.

„Говорим за жена, изпратена директно от Джефри Епстийн при принц Андрю. А след това – тур из двореца“, казва Едуардс пред BBC. Той твърди, че преди срещата е имало директна комуникация между клиентката му и бившия принц.

Юристът разкрива още, че е водил разговори с правни представители на Андрю в САЩ, но контактите внезапно били прекъснати. Това се случило след като Крал Чарлз III официално отне титлите, стила и почестите на брат си през октомври миналата година – ход, който дворецът представи като „необходим“, въпреки че Андрю продължава да отрича всички обвинения.

Според Едуардс обаче ефектът е обратен. Лишаването от титли позволява на принца да твърди, че няма средства и възможност за компенсации. „Това не помага на жертвите. Оставя ги да страдат“, заявява адвокатът и допълва, че вече обмисля нов граждански иск срещу Андрю.

Случаят неизбежно връща паметта към Вирджиния Джуфре, която през 2021 г. заведе дело срещу принца в САЩ. То приключи със споразумение през 2022 г. за сума, оценявана на около 12 млн. паунда. Миналата година Джуфре сложи край на живота си.

Междувременно разследване на BBC показа, че Епстийн е трафикирал множество жени към Великобритания с редовни полети и частните си самолети. От двореца тогава заявиха, че „техните величества изразяват най-дълбоки съчувствия към всички жертви и оцелели от злоупотреби“.

Принц Андрю продължава да отрича обвиненията. Но въпросът остава да виси във въздуха на Лондон – колко още разкази чакат реда си и докъде стига истината зад дворцовите порти?

