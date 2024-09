Ед Шийрън накара София да полудее! Как дъждът повлия на концерта?

Безспорно един от най-очакваните концерти тази година у нас беше този на британския идол Ед Шийрън. Фактът, че един от най-актуалните изпълнители в момента включи родината ни в световното си турне Mathematics, върна страната ни обратно на музикалната карта на Европа, коментираха мнозина. Това се случи и благодарение на промотър компанията Fest Team.

Още от момента на обявяването на новината за концерта на 33-годишната суперзвезда у нас, публиката с нетърпение очакваше деня, в който билетите за събитието щяха да бъдат пуснати в продажба. Така, още миналата есен, над 60 000 от тях бяха изкупени за сравнително кратко време, а снощи почитателите на Шийрън напълниха националния стадион "Васил Левски", за да се докоснат на живо до творчеството и таланта му.

Въоръжен единствено с китара и сам на огромната 360-градусова сцена, рижавият британец пя най-големите си хитове в продължение на над два часа. И въпреки че почти през цялото време да валеше дъжд, това по никакъв начин не помрачи настроението на публиката. Нито на самия Ед, който се пошегува, че най-хубавите концерти стават, именно когато вали.

Начало на снощното музикално шоу даде певицата Михаела Филева, която подгря меломаните с най-популярните си парчета. Последваха изпълнения на Калъм Скот, който беше приятно изненадан, че в публиката има и негови фенове, които му припяваха по време на изпълненията. Това видимо го развълнува и той ги възнагради с "обичам ви", което каза на чист български език. Малко по-късно Калъм отново се качи на сцената, за да изпълни заедно със звездата на вечерта парчето "You Are The Reason".

Ед Шийрън излезе пред публиката в 20 часа, като още с появата си предизвика бурни овации и заради тениската с надпис Sofia. В продължение на над два часа, той се раздаде на макс, а публиката чу любимите си парчета, сред които "Castle of the Hill" и "Shivers", "Photograph", "Perfect", "Shape of You", "Bad Habits"...

През цялото време около него се вихреше и уникално светлинно и огнено шоу, което допълваше наелектризиращата атмосфера на стадиона.

Цялото шоу завърши със заря и обещанието на Ед Шийрън, че отново ще се завърне у нас.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com