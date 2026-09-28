Една от най-силните сценични банди в модерния метъл идва у нас

Шведската група SOEN, едно от най-уважаваните имена в съвременния Progressive Metal, ще направи концерт в София на 25 март 2027. Шоуто е на покритата малка сцена на Vidas Art Arena, която вече е активна градска локация и в по-студените месеци от годината, а билетите вече са в продажба в Ticket Station на цени от 39 €.

Още с издаването на своя дебютен албум “Cognitive” през 2012, SOEN доказват, че умеят да пречупват границите на познатото, а успехът на проекта превръща групата в една от най-обещаващите банди в модерния метъл. Барабанистът Martin Lopez, добре познат на феновете и от предишния си проект OPETH и вокалистът Joel Ekelöf водят SOEN по пътя на едно ново звучене на жанра, където прогресивният метъл и пост-рок атмосферата се сливат.

Седем студийни албума по-късно, SOEN отново са тук с феноменалната си техническа прецизност и рядко срещана емоционалност. Техният албум “Memorial” от 2023 г. печели наградата “Album of the Year” на Metal Hammer, а песните им като “Lotus”, “Savia” и “Lascivious” имат милиони слушания онлайн. С фенове от цял свят SOEN омагьосват на живо, а концертите им се движат между тихи, почти интимни моменти и мощни кулминации, заради което групата отдавна има репутацията на една от най-силните сценични банди в модерния метъл.

Концертът на SOEN е на 25 март 2027 г. на малката сцена на Vidas Art Arena. Групата идва в София с музиката от новия албум “Reliance” и песни от цялата си дискография. Билетите са в продажба в Ticket Station на цени от 39 €.