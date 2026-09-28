Бахаров и Вергов вдигнаха завесата! Първи подробности за "Под прикритие"

Дни преди дългоочакваното завръщане на хитовата криминална поредица „Под прикритие“, актьорите Захари Бахаров и Юлиан Вергов гостуваха в предаването „Денят започва“ по БНТ, за да разкрият първи подробности за новия, шести сезон.

След 10-годишна пауза сериалът се завръща в телевизионния ефир на 10 октомври от 22:00 часа. Огромният интерес на публиката си пролича още преди официалната му премиера. Местата за предпремиерната прожекция на 5 октомври в НДК са били изкупени за по-малко от два дни. Втората прожекция, насрочена за 6 октомври, вече е почти напълно запълнена.

Иво Андонов като новобранец: Връщане към миналото

„Всички са под прикритие и се крият най-вече от себе си“, загатна Бахаров. Новите епизоди няма да проследят единствено настоящето на героите, а ще върнат зрителите назад във времето, когато Иво Андонов прави първите си стъпки в подземния свят.

„Има едно намигване в сериала, едно леко препращане назад. Иво Андонов там е съвсем новобранец. Това са първите му срещи с тази група хора, така че е по-тихичък и повече наблюдава“, сподели Бахаров.

Нов герой в историята: Юлиан Вергов

Едно от най-големите нови попълнения в актьорския състав е Юлиан Вергов. Неговият герой е успешен бизнесмен, съпруг и баща, чийто подреден живот се преобръща, когато влиза в конфликт с подземния свят.

„Те искат да му го вземат, а той не им го дава“, лаконично обобщи сюжета си Вергов.

Героят му ще притежава и нестандартна особеност - екзотичен домашен любимец в лицето на огромна костенурка.

Предизвикателства и куриози по време на снимките

Екшънът остава запазена марка за поредицата, но реализирането му е поставило сериозни изпитания пред екипа. По думите на Бахаров основното предизвикателство е било заснемането на сложни сцени с коли и стрелби в изключително кратки срокове. Вергов си спомни за заснета екшън сцена на път, който не бил затворен за движение: „Става страшна пукотевица и касапница. Преди това се вадят едни пистолети и докато ние ги вадим, хората минават с колите и се чудят какво става. Беше забавно.“

Целта на екипа и култовите реплики

Захари Бахаров подчерта, че не иска да натоварва новия сезон с прекалени очаквания, а целта е просто зрителите да получат онова, за което са харесали сериала:

„Надявам се да доставим на хората още от същото. Това е просто телевизионен сериал – пускаш, след един час го гасиш и животът си продължава. Няма да оправи цената на дизела, он е за забавление.“

Относно култовите фрази на Иво Андонов, превърнали се в част от градския фолклор, актьорът обясни, че те са резултат от сполучлива колаборация между него и сценаристите. „Хубав текст, скопосани артисти - горе-долу това е. Никога не е късно да се изложиш“, пошегува се той.

Финалът на „Под прикритие“

За Захари Бахаров завръщането има и дълбоко лично значение, тъй като сериалът е променил житейския и професионалния му път. Той призна, че у него е останало усещането, че историята не е получила финала, който е заслужавала, и се надява сега да я завършат достойно.

Дали обаче шести сезон ще постави окончателната точка на поредицата, остава тайна: „Имаме идея как да го завършим, но за това съвсем нищо не мога да кажа“, обобщи той.