Рачков проговори! Сватбата на годината се пече

Във втория епизод на „Пееш или лъжеш“ Димитър Рачков за пореден път съчета шоуто с личния си живот, впускайки се в закачлив диалог с Роксана от звездния панел. С характерното си самоирония комикът подхвърли, че му предстои сватба и не пропусна да подчертае любопитния факт, че въпреки богатата си биография досега никога не е минавал под олтара и предстоящото събитие с любимата му Виктория ще бъде първият му брак.

Предложението за брак е станало навръх Бъдни вечер – далеч от камерите и в уюта на семейния кръг. В момента двамата са в трескава подготовка за големия ден, малко преди окончателно да фиксират датата и детайлите около тържеството, а сред спряганите имена за техни кумове вече се споменава дори футболната легенда Христо Стоичков.

Хумористичната закачка на Рачков в ефир само засили слуховете, че първото му официално „Да“ напълно наближава.