Безпрецедент в "Гласът на България"! Дете-чудо взе акъла на Дара

16-годишната Елица Узунова превзе сцената на „Гласът на България“ и предизвика истински възторг сред журито със забележителната си многостранност и безапелационен глас.

Впечатляващата ѝ визитка включва владението на шест чужди езика (френски, английски, китайски, испански, италиански и гръцки), умения на укулеле и китара, както и опит в спорта – от лека атлетика до художествена гимнастика и тенис на маса. Освен че е телевизионна водеща, участва в мюзикъли и се включва в благотворителни каузи за деца, Елица намира време за фотография и кулинария.

Основното ѝ оръжие обаче се оказа нейното пеене. Още с първите изпяти тонове Дара натисна бутона – реакция, за която по-късно призна, че е най-бързото ѝ обръщане в историята на шоуто. Певицата не скри вълнението си, определяйки я като истинско „дете-чудо“. Мария Илиева бе категорична, че 16-годишното момиче притежава огромен глас, а Иван Лечев сравнява преживяването с присъствие на концерт на световна звезда в препълнена зала.

В края на представянето си Елица избра да продължи музикалния си път в шоуто в отбора на Дара.