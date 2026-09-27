Може ли да сложим батерии от различни марки в едно устройство? Отговорът

Батериите тип AA се използват в дистанционни управления, детски играчки, часовници, фенери и десетки други устройства. Затова, когато една от тях се изтощи, често най-лесното решение изглежда просто да се постави друга, която е подръка. Проблемът е, че дори батериите да са с еднакъв размер и еднакво номинално напрежение, смесването на различни марки, възраст или технология може да доведе до теч, прегряване и повреда на самото устройство.

Различните батерии не се разреждат еднакво

Основната причина е, че клетките от различни производители могат да имат различно вътрешно съпротивление, капацитет и начин, по който отдават енергията си.

Така две на пръв поглед еднакви AA батерии могат да се разреждат с различна скорост. В резултат едната вече може да е почти изтощена, докато другата продължава да отдава ток. Това нарушава нормалната работа на комплекта и може да създаде условия за прегряване или изтичане на електролит.

Duracell изрично препоръчва да не се комбинират батерии от различни марки в едно устройство именно заради риска от теч и повреда.

Проблемът може да стигне до самата електроника

Изтичането на електролит не засяга само батерията. Химическите вещества могат да предизвикат корозия по контактите и да достигнат до вътрешните компоненти на устройството.

При по-сериозно протичане последствията могат да бъдат необратими - повредени писти, окислени контакти или напълно неработеща електроника.

Дори да не се стигне до теч, различното отдаване на енергия може да доведе до нестабилна работа - прекъсване, отслабване на сигнала, намалена мощност или внезапно изключване.

Не смесвайте стари и нови батерии

Същото правило важи и когато батериите са от една марка, но едната е нова, а другата вече е използвана.

Старата клетка обикновено има значително по-нисък заряд. Новата обаче продължава да отдава енергия, което създава дисбаланс между двете. Това може да доведе както до влошена работа на устройството, така и до по-бързо изтощаване на новата батерия.

При определени условия се увеличава и рискът от теч, деформация на корпуса или прегряване.

Затова производителите препоръчват всички батерии в едно устройство да се сменят едновременно, а не една по една.

Алкални и литиеви също не трябва да се комбинират

Още по-неподходящо е смесването на батерии с различна химия - например алкални и литиеви.

Те имат различни характеристики при разреждане, различно вътрешно съпротивление и различно поведение под товар. Освен ако производителят на конкретното устройство изрично не посочва, че подобна комбинация е допустима, различните технологии не трябва да се използват едновременно.

Най-сигурното правило е просто

Когато устройство работи с две или повече батерии, най-добрият вариант е да се постави цял нов комплект от една и съща марка, един и същ тип и еднаква възраст.

Това гарантира, че клетките ще отдават енергия по сходен начин и значително намалява риска от теч, прегряване или преждевременна повреда.

Ако устройството работи само с една AA батерия, такъв проблем естествено не възниква.