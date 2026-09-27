Тънките пердета у дома вече не са нужни. Ето с какво ги заместват

Начинът, по който засенчваме прозорците, влияе не само върху уединението, но и върху усещането за пространство в цялата стая. Вместо традиционната комбинация от плътни завеси и тънки пердета, все повече хора избират решения според размера на помещението, количеството слънчева светлина и степента на затъмнение, от която действително се нуждаят. Сред най-практичните варианти са тънките пердета на релса, ролетните щори и хоризонталните дървени щори.

Релсата прави пердетата почти "безтегловни"

Едно от най-елегантните решения са тънките пердета и завесите, окачени на релса вместо на традиционен корниз. Механизмът остава почти невидим и позволява на плата да пада гладко от тавана или от горната част на стената, без допълнителни декоративни елементи.

Системата може да бъде единична, двойна или тройна, което позволява комбиниране на ефирни тънки пердета с по-плътни завеси или със затъмняващ плат. Така през деня в помещението влиза достатъчно светлина, а вечер може да се осигури пълно уединение.

Важен е и изборът на материя. При прозорци с продължително пряко слънчево греене полиестерните тъкани могат да се окажат по-практични, защото понасят по-добре продължителното излагане на слънце.

Ролетните щори печелят място

Ролетните щори са особено подходящи за малки помещения или прозорци, около които няма достатъчно свободно пространство. Те се движат вертикално и не изискват място от двете страни на прозореца, както традиционните завеси.

Голямото им предимство е изборът на плат според количеството светлина, което искаме да пропускаме. По-леките материи омекотяват дневната светлина, докато моделите Blackout могат да блокират почти напълно проникването й. Именно затова последните са практични за спални, детски стаи или помещения, в които се гледа телевизия и се работи с проектор.

Ролетната щора може да бъде почти незабележима и да се слее с цвета на стената, но може и умишлено да се превърне в акцент. Ако самата щора изглежда прекалено функционално, тя спокойно може да бъде комбинирана с тънки пердета отстрани.

Дървените щори отново се връщат

Хоризонталните дървени щори също отново печелят популярност, особено в интериори, в които присъстват естествени материали, бетон, дърво и големи стъклени повърхности.

Те дават едно предимство, което завесите трудно осигуряват - количеството светлина се регулира само чрез промяна на ъгъла на ламелите. Така стаята може да остане светла, без отвън да има директна видимост към нея.

Дървото внася и повече топлина в интериора. Нюансът му може да бъде съобразен с пода, мебелите или други дървени елементи, а лентите между ламелите могат или да се слеят с тях, или да създадат контраст.

Кое решение е най-подходящо

За малка стая ролетните щори обикновено спестяват най-много пространство. Ако целта е по-мек и елегантен интериор, релсата с тънки пердета и завеси създава усещане за по-висок таван и по-чиста линия. Дървените щори пък са добър избор за хората, които искат едновременно контрол върху светлината и по-топло, естествено излъчване.

Няма едно универсално решение за всички помещения. Най-добрият резултат идва, когато изборът се съобрази не само с модата, а с посоката на прозорците, количеството слънце и начина, по който стаята се използва през деня.



