Двойка се пенсионира преди 30: Простата стратегия, с която си спечелиха милион

Докато повечето хора тепърва се установяват професионално, Лорън и Стивън Кийс вече били открили как да се откажат от традиционната работа.

Двойката от Флорида прекарва 20-те си години, превръщайки сравнително скромните си заплати, строгото спестяване и простите инвестиции във финансова независимост. Това им позволява да се оттеглят от работата на пълен ден, преди да навършат 30 години.

„Вместо това се бяхме съсредоточили върху това да си купим свобода чрез инвестициите си“, разказват пред PEOPLE двамата, които днес са на 36 години. „Работехме заедно за постигането на тази голяма цел и следенето на напредъка ни направи много от иначе абстрактните аспекти на спестяването и инвестирането съвсем реални.“

Започват с по 40 000 долара годишно

Лорън и Стивън се запознават още в гимназията и през 2012 г. завършват Университета на Флорида без студентски дългове. След дипломирането разполагат и със спестена сума от малко над 10 000 долара.

Двамата се преместват в Ървайн, Калифорния, където Стивън започва докторантура по физика на елементарните частици. През 2013 г. обаче се отказва от програмата.

Двойката се връща във Флорида с общо нетно богатство от около 50 000 долара. Стивън започва работа като учител в държавно училище, а Лорън става маркетинг мениджър. Всеки от тях печели приблизително по 40 000 долара годишно, или общо около 80 000 долара преди данъци.

Решаващо обаче се оказва не колко печелят, а колко харчат.

Вместо да повишат стандарта си на живот с увеличаването на доходите, двамата продължават да живеят почти като студенти. Между 2013 и 2015 г. всички разходи на домакинството им остават под 22 000 долара годишно.

800 долара за наем и 400 за храна

Наемът на едностайното им жилище край Орландо е 800 долара месечно, а за храна отделят средно около 400 долара.

Транспортът – бензин, застраховка само „Гражданска отговорност“, поддръжка и ремонти на автомобила – им струва около 180 долара месечно.

Здравната им застраховка е осигурена от работодателите. Спестяват и от останалите разходи – споделят телефонен план със семейството, намират евтин интернет и предпочитат безплатните занимания на открито.

Около 50% от доходите си инвестират в акции и облигации, вместо просто да държат парите в спестовна сметка.

Шест месеца меден месец в Хавай

И все пак Лорън и Стивън не искат финансовата им цел да означава отказ от всичко приятно.

През 2015 г., след като отлагат медения си месец с почти осем месеца, заминават за шест месеца в Хавай, без да харчат от спестяванията си.

Преди пътуването продават част от вещите си и освобождават апартамента, за да не плащат наем за празно жилище. Внимателно планират и използването на натрупаните от кредитните си карти точки за пътуване.

Намират временно жилище за 965 долара месечно с включени данъци и купуват употребяван автомобил. В края на престоя успяват да го продадат дори по-скъпо, отколкото са го купили.

„Живеехме по-пестеливо от когато и да било преди“, разказват те, като според тях това се оказало дори по-лесно в Хавай, отколкото у дома.

Общите им месечни разходи за тези шест месеца възлизат на около 1880 долара. За да ги покриват, двамата започват допълнителна работа – онлайн уроци, фотографски услуги и други дистанционни проекти. Доходите се оказват достатъчни, за да живеят, без да докосват спестяванията си.

Спестяват още 100 000 долара за две години

След завръщането им във Флорида през 2016 г. заплатите им достигат около 50 000 долара на човек. Разходите им обаче продължават да бъдат под 22 000 долара годишно.

Така за следващите две години успяват да спестят още 100 000 долара и впоследствие купуват първия си дом в Гейнсвил изцяло в брой.

Междувременно двамата започват да изучават по-задълбочено инвестирането и откриват индексните фондове, които позволяват парите да бъдат разпределени между множество компании, вместо инвеститорът да се опитва сам да избира отделни акции.

Те използват пенсионните планове, предлагани от работодателите им, възползват се максимално от работодателските вноски и внасят максимално допустимите суми в индивидуалните си пенсионни сметки Roth IRA. По-голямата част от останалите инвестиции насочват към обикновена брокерска сметка, която им осигурява повече гъвкавост и няма лимит на вноските.

„Индексното инвестиране беше привлекателно, защото не изискваше почти никакви усилия и даваше удивително добри резултати за много дълъг период“, обясняват те.

Портфейлът им включва фондове, следващи американския фондов пазар, както и такива с експозиция към компании извън САЩ. Целта е парите им да бъдат разпределени между множество дружества, вместо всичко да зависи от няколко избрани акции.

Доходите растат, но разходите – не

Между 2017 и 2019 г. доходите от работата на Лорън в маркетинга и частните уроци на Стивън достигат между 70 000 и 90 000 долара годишно за всеки от тях.

Двамата обаче отново устояват на изкушението да харчат повече. Общите им годишни разходи остават между 18 000 и 26 000 долара.

Още през януари 2017 г. общото им нетно богатство преминава 250 000 долара.

Частните уроци се превръщат във важна част от стратегията им. Стивън постепенно започва да получава значително повече на час като преподавател, отколкото на предишните си работни места. Така двойката увеличава доходите си, без просто да чака поредното повишение на заплатата.

Напускат работа и обикалят всички национални паркове

През 2018 г. Лорън напуска работата си на пълен ден и продължава с проекти на свободна практика.

През 2019 г. двамата прекарват седем месеца в пътуване до всички национални паркове на САЩ.

В началото на 2020 г. и Стивън се отказва от работата на пълен ден. До юли същата година двамата вече имат над 500 000 долара инвестирани, както и основно жилище без ипотека.

По-късно превръщат този имот в жилище под наем, след като купуват в брой апартамент на плажа във Флорида.

Милионът идва през 2023 г.

През декември 2023 г. нетното им богатство преминава границата от 1 милион долара.

Днес Лорън и Стивън живеят начин на живот, който определят като пенсионерски, макар да продължават да приемат някои проекти на свободна практика и да развиват бизнес начинания.

„На теория бихме могли да живеем завинаги само с тегления от инвестициите си, но досега не ни се е налагало да го правим“, казват те.

Бизнесът и инвестициите им, включително имотът, който отдават под наем, вече генерират достатъчно средства, за да покриват сравнително ниските им разходи. Допълнителните им занимания също носят приходи, без да ги принуждават да се връщат към традиционна работа от 9 до 5.

„Не ни трябваха скъпите неща“

Поглеждайки назад, Лорън и Стивън казват, че решаващата промяна не е била да намерят начин да печелят огромни суми. Било е осъзнаването, че не е необходимо да харчат толкова голяма част от това, което изкарват.

„Честно казано, пътят ни към финансова независимост беше сравнително безболезнен. Това стана възможно, когато осъзнахме, че просто не се нуждаем от всички онези скъпи неща, които постоянно се опитват да ни продават“, казват двамата.

„Винаги сме били щастливи да споделяме една по-стара кола втора употреба, да си готвим вкусна храна у дома и да прекарваме свободното си време навън или с добри приятели.“

Този начин на мислене променя и представата им за пенсиониране. Вместо да го възприемат като финал след десетилетия работа, Лорън и Стивън използват финансовата си независимост, за да пътуват, да правят продължителни почивки и да се занимават с проекти, които харесват, докато все още са млади.