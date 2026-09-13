Пенсиите на три скорости. НОИ проговори
181 363 души са се пенсионирали с непълен стаж
Следете всички новини, анализи и коментари за Ранно Пенсиониране. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
181 363 души са се пенсионирали с непълен стаж
Hяĸoи xopa cмятaт paннoтo пeнcиoниpaнe зa нaй-дoбpaтa oпция ca ceбe cи
София. Чиновниците в МВР да станат държавни служтели и да не се ползват със специалния статут, който имат полицаи и пожарникари, предвижда реформата в...
София. На днешния протест на КНСБ никой не говореше за упреци към правителството, нито за оставки. Това заяви пред журналисти президентът на КНСБ по п...
Благоевград. Над 500 членове на КНСБ от Пиринския край ще участват в националния протест на 11 декември в столицата срещу пенсионната реформа. Те иска...
София. С 5 години да се увеличи възрастта за пенсиониране на работещите при тежки условия на труд като миньори, летци, металурзи. Това се очаква да пр...
Рекорден бум от 70% на новоотпуснатите пенсии отчита НОИ. От януари до септември т. нар. "млади възрастни" в силовите структури, които за пръв път пол...
Стотици миньори се събраха на протест в Мадан срещу идеите за увеличаване на възрастта за пенсиониране. Експертният съвет по пенсионната реформа към с...
София. Полицаи и пожарникари заплашиха с протести заради плановете за отпадане на ранното пенсиониране в системата на МВР. От синдикалната федерация н...
София. Законопроект за ранно пенсиониране, който да помогне на миньори от затворени рудници, внесоха в парламента "България без цензура", ВМРО и ЗНС....
София. "С гласуването днес окончателно се решиха въпросите, които стояха открити". Това заяви зам.-председателят на Коалиция за България и председател...
Замразиха пенсионирането на военните
София. Министърът на отбраната Ангел Найденов отново защити искането си за отпадане на възрастта за пенсиониране на военнослужещите. Според него те не...
Младите са малко, но сред тях безработицата е най-голяма
София. България има сериозно забавяне на реформите в ключови сектори, констатира Европейската комисия в доклада си за напредъка на реформите в странат...