Това са 10-те най-добри града в света за тази година

Кои градове се открояват най-силно на световната сцена и какво ги прави привлекателни както за живеене, така и за пътуване? Отговор дава Global Cities Index 2026 на Oxford Economics, представен от BBC Travel. Класацията оценява 1000 града по пет основни показателя – икономика, човешки капитал, качество на живот, околна среда и управление.

На върха за 2026 г. застава Ню Йорк, следван от Лондон и Париж. В първата десетка попадат още Сиатъл, Сан Франциско, Дъблин, Бостън, Сан Хосе, Токио и Цюрих.

Топ 10 на градовете в света за 2026 г.

Ню Йорк, САЩ Лондон, Великобритания Париж, Франция Сиатъл, САЩ Сан Франциско, САЩ Дъблин, Ирландия Бостън, САЩ Сан Хосе, САЩ Токио, Япония Цюрих, Швейцария

Талантите променят градовете

Една от отличителните черти на водещите градове е способността им да привличат образовани и квалифицирани хора от цял свят.

Бостън, който е седми, се представя особено силно по показателя „човешки капитал“. Огромната концентрация на престижни университети и колежи е в основата на неговата икономика на знанието. Част от създаваното богатство се връща обратно в градската среда – пример е Rose Kennedy Greenway, където някогашна надземна магистрала е превърната в пространство с градини, фонтани и публично изкуство.

Дъблин, който заема шестото място, също разчита на висококвалифицирана работна сила. Университети като Trinity College Dublin помагат на града да привлича големи международни компании, а това допринася и за преобразяването на някогашните докове и обществените пространства край река Лифи.

Лондон отива още по-далеч и е №1 в света по човешки капитал. Близо 40% от жителите му са родени извън Великобритания, а международното население е преобразило и кулинарната сцена на града.

Париж печели с култура

Икономическата мощ обаче не е достатъчна. Париж е трети в общото класиране и се представя особено добре по качество на живот.

Една от причините е изключителният достъп до култура. Френската столица разполага с около 130 музея, като постоянните колекции на 11 общински музея могат да се посещават безплатно. Много други предлагат свободен вход поне веднъж месечно.

Четвъртият в класацията Сиатъл също се отличава с културния си живот – от музеите до прочутата гръндж сцена, дала на света групи като Nirvana и Pearl Jam.

Градът наскоро завърши и мащабния Waterfront Park – крайбрежно пространство от около 20 акра, изградено на мястото на разрушена магистрала и включващо алеи, велосипедни маршрути и нови обществени зони край Пюджет Саунд.

Друг важен фактор е колко лесен и приятен е ежедневният живот. Замърсеният въздух и трудното придвижване могат бързо да обезсмислят останалите предимства на един мегаполис.

Въпреки огромните си размери Лондон се представя добре по екологичните показатели. Сред факторите, посочени от Oxford Economics, са таксата за задръствания и зоната с ултраниски емисии.

Сан Франциско също получава силни оценки в тази категория. Развитият обществен транспорт намалява зависимостта от автомобилите и допринася за по-ниски емисии. Дъблин пък се отличава със сравнително ниски нива на замърсяване и амбицията си да постигне климатична неутралност до 2030 г.

Технологиите изстрелват нови градове нагоре

Все по-голямо значение има способността на градовете да бъдат една крачка пред промените.

Сан Хосе, който е осми в света, отчита най-висок БВП на човек от населението сред градовете в индекса, подкрепен от технологичната мощ на Силициевата долина. В близкия Сан Франциско автономните автомобили вече са част от всекидневния транспорт.

Интересен европейски пример е Талин. Естонската столица попада сред градовете, които според индекса заслужават особено внимание заради развитието на технологичния сектор и високата степен на използване на изкуствен интелект.

Сред големите проекти е Rail Baltica, която трябва да подобри железопътните връзки в Балтийския регион до 2030 г. Проектът е замислен като изцяло дигитална железница с възобновяема електроенергия и 5G комуникационни системи.

Класацията показва, че водещите световни градове вече не печелят само с икономическа мощ или известни забележителности. Образованието, културата, чистата градска среда, транспортът и технологиите все по-силно определят кои места успяват да привличат хора, инвестиции и туристи.