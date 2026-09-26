Навикът на Елизабет Тейлър, който побърквал близките ѝ

Елизабет Тейлър е възхвалявана както приживе, така и след смъртта си заради актьорския си талант, обществената си дейност и силния си характер. Но хората от най-близкото ѝ обкръжение признават, че дори холивудската легенда не е била без недостатъци.

Адвокатът ѝ Барбара Берковиц разкрива пред PEOPLE кой навик на звездата успявал истински да изкара приятелите и екипа ѝ извън нерви.

„Тя стоеше над толкова много неща. Самата тя изобщо не понасяше клюките, ударите под кръста или дребнавостта. Не беше такъв човек. И не създаваше драми“, разказва Берковиц.

Имало обаче едно изключение.

„Единственото нещо при Елизабет, което можеше да ме побърка, беше закъснението ѝ. Хората често го коментираха. Не знам как екипът, който я подготвяше, го издържаше... Аз щях да си докарам язва“, признава тя през смях.

Тайната се криела във ваната

Зад прословутото закъснение на Тейлър често стоял сложният ритуал, с който звездата се подготвяла за появите си. Най-изненадващата част била моментът, в който вземала вана.

Берковиц си спомня как непрекъснато звъняла, за да разбере докъде е стигнала подготовката.

„Питах: „Как е? Докъде е стигнала?“, а те ми отговаряха: „Добре, във ваната е.“ Човек би си помислил, че тепърва започва да се приготвя. За мен беше удивително, че ваната всъщност беше последното нещо, което правеше, защото така фиксираше грима си.“

След банята всичко ставало светкавично.

„Излизаше, слагаше бижутата, обличаше се и тръгваше. Косата вече беше направена, гримът също. След това всичко ставаше много бързо“, разказва адвокатът.

Гримирала се най-добре сама

Елизабет Тейлър разполагала с професионални гримьори, но според Берковиц никой не успявал да я гримира толкова добре, колкото самата тя.

„Идваха хора, които да я гримират, но тя го правеше най-добре. Наистина сама си правеше най-хубавия грим“, казва Берковиц.

Още подробности за необичайната ѝ процедура са запазени и на официалния сайт на актрисата. След като гримът бил напълно готов, Тейлър вземала бърза вана и използвала парата, за да го фиксира.

Така тя получавала характерния свеж и леко влажен вид на кожата десетилетия преди подобен ефект да се превърне в модна тенденция.

Луничките оставали видими

Тейлър предпочитала прозрачен, лек фон дьо тен, през който естествените ѝ лунички да продължават да се виждат. За очите използвала матова сива очна линия, която придавала дискретен акцент.

Според описанието в сайта ѝ този подход може да се разглежда като ранен вариант на толкова популярния днес „грим без грим“ – естествена визия, която изглежда почти недокосната от козметика.