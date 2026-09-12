Шок в Турция! Арестуваха звезди от хитови сериали за наркотици
Нилай от "Шербет от боровинки" е сред тях
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Нилай от "Шербет от боровинки" е сред тях
Класацията е на IMDb
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В САЩ няма синдикална организация на стриптийзьорките
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Класацията се води от София Вергара
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Четири изключителни актриси търсят съвършенството в общ спектакъл по текстове на великата Маргьорит Дюрас. Татяна Лолова, Цветана Манева, Петя Силянов...
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Красавици от Англия и Франция влязоха в битка със звезди от Холивуд за оскарите на 2015-а
Холивуд. С 51 млн. долара Сандра Бълок е най-добре платената актриса, според тагодишната класация на списание Forbes. Според изданието звездата от „Гр...
Нова война на таралежите се разраства на фронта на шоубизнеса
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