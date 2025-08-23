Обявиха най-красивите актриси за 2025 г.

Най-красивите актриси за 2025 г. са обявени в класация на IMDb .

Първото място в класацията заема австралийската знаменитост Марго Роби , второто - звездата от "Дивергенти" Шейлиин Удли , а третото - китайката Дилраба Дилмурат. Челната петица се допълва от Нанси Макдонъл и Крити Санон .

В списъка са още пакистанската телевизионна звезда Хания Аамир, кубинско-испанската знаменитост Ана де Армас , британката Ема Уотсън и актрисата Амбър Хърд. Челната десетка се допълваше от Ханде Ерчел, която беше единствената туркиня, попаднала в челната десетка на IMDb.

През април стана известно, че списание People призна звездата от "Substance", актрисата и бивш модел Деми Мур за най-красивия човек в света.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com