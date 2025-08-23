Любопитно

Обявиха най-красивите актриси за 2025 г.

Класацията е на IMDb

23 авг 25 | 22:25
325
Мая Петрова

Най-красивите актриси за 2025 г. са обявени в класация на IMDb.

Първото място в класацията заема австралийската знаменитост Марго Роби , второто - звездата от "Дивергенти" Шейлиин Удли, а третото - китайката Дилраба Дилмурат. Челната петица се допълва от Нанси Макдонъл и Крити Санон .

 

В списъка са още пакистанската телевизионна звезда Хания Аамир, кубинско-испанската знаменитост Ана де Армас, британката Ема Уотсън и актрисата Амбър Хърд. Челната десетка се допълваше от Ханде Ерчел, която беше единствената туркиня, попаднала в челната десетка на IMDb.

През април стана известно, че списание People призна звездата от "Substance", актрисата и бивш модел Деми Мур за най-красивия човек в света.

Автор Мая Петрова
