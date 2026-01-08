Александър Сано призна за Стоичков

Александър Сано сподели нови детайли за най-новото риалити у нас - "Вече играеш... Стоичков". Актьорът е водещ на формата, който ще излъчи актьор за ролята на младия Христо Стоичков във филм за футболната легенда.

"Вече играеш, Стоичков" не е просто риалити формат, а е предаване, което е част от много по-голям проект", заяви Сано в "На кафе". По думите му форматът е замислен като сериозен кастинг процес, а не като обикновено телевизионно състезание.

"За мен това риалити е много по-сериозно. Всичко ще се развие в пет епизода и ще се случи само веднъж. Важното е да сме концентрирани и да си свършим работата успешно, защото Христо Стоичков го заслужава", категоричен беше актьорът.

Сано обясни, че целта на проекта е да бъде открит точният човек, който не просто прилича на Камата, но и носи неговия дух, характер и енергия. "Това е кастинг, в който ще открием актьора, който да изиграе ролята на младия Стоичков", каза още той.

