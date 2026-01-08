Ето кой ще наследи богатството на Бардо

Приживе Брижит Бардо е планирала щателно прехвърлянето на имуществото си. Тя постепенно е приписала значителна част от активите си на фондация „Брижит Бардо“, организацията, която е създала през 1986 г. за защита на животните. Тази стратегия за планиране на наследството – водена от нейния активизъм – е позволила на фондацията да получи не само средства и недвижими имоти, но и основни ресурси, за да осигури продължаването на работата си след смъртта ѝ.

Сред активите са La Madrague, нейният известен имот в Сен Тропе, както и други потенциално доходоносни имоти. Бардо дори е посветила част от личното си богатство за финансиране на програми за стерилизация, ветеринарни грижи и кампании за повишаване на осведомеността по целия свят. Този филантропски избор гарантира, че по-голямата част от имуществото ѝ ще бъде използвано в полза на хуманното отношение към животните, което отразява нейния десетилетен ангажимент.

Въпреки тези дарения, френското наследствено право остава ограничителна рамка. Във Франция „запазената част“ защитава децата, които имат право на минимален дял от имуществото на родителите си, независимо от желанията им в завещанието. В случая на Бардо, единственият ѝ син, Никола-Жак Шарие , роден от брака ѝ с актьора Жак Шарие, е единственият законен наследник, пише creditnews, предава "Телеграф".

Съгласно гражданското право той автоматично получава поне 50% от останалите активи в наследството, след като се вземат предвид всички дарения и завещания, направени през живота му. Много от най-символичните и ценни активи обаче вече са били разпределени на фондацията или прехвърлени, като по този начин е намален прекият му дял. Активите, които все още не са прехвърлени – като например авторски възнаграждения, определени финансови активи или неразпределено имущество – подлежат на разделяне, което може да включва продължителни и сложни съдебни производства, в зависимост от потенциални спорове или необходимостта от изясняване.

Случаят с Бардо илюстрира сложността на наследяването, сложното взаимодействие на силни лични убеждения и строгата правна рамка . Като насочва голяма част от имуществото си към фондация, посветена на хуманното отношение към животните, Бриджит Бардо се стреми да осигури непрекъснатост на активистката си работа . Този избор отразява структуриран подход към филантропията, който надхвърля простото семейно наследство.

Въпреки това, защитата, предоставяна от френското законодателство на пряк наследник – в този случай, единственият ѝ син – остава съществена правна гаранция , гарантираща, че част от наследството преминава към нейните потомци, дори ако голяма част е била предварително дарена или завещана.

