Спасиха Юксел Кадриев да не остане на улицата

Юксел Кадриев е станал заврян зет. След като го изгониха от общинския апартамент, в който живя 12 години срещу символичен наем, звездата от новините на Би Ти Ви се е нанесъл в дома на младата си половинка. Тя се оказала достатъчно заможна, за да му осигури подслон, въпреки че изглежда на годините на дъщеря му.

Хубавата Венцислава се превърнала в спасителен пояс за бездомния Юксел Кадриев. Когато го изгониха от общинското жилище в скъп столичен квартал, което обитаваше, той плащаше едва 93 лева месечен наем, а през голямата част от 12-те му години в апартамента наемът е бил даже още нисък. Затова новинарят не си направил труда да потърси начин да се сдобие със собствен дом.

Именно в този сложен за финансовото състояние на журналиста момент на помощ се притекла неговата любима – 22 години по-младата красавица Венцислава.

Според източниците на „Уикенд" то се намира в един от елитните квартали на София. Ако трябваше да плаща наем за подобно местенце, Юки би се бръкнал поне с 1100-1200 евро месечно. Само че Венцислава го прибрала без пари.

Така водещият на централните новини по Би Ти Ви станал заврян зет, което обаче по никакъв начин не го притеснявало. Той смятал себе си за човек на новото време, феминист, който не вижда проблем, ако жената е по-заможна от мъжа в една връзка и осигурява подслон.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com