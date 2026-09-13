Спасиха Юксел Кадриев да не остане на улицата
Него това обаче не го тревожи
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Него това обаче не го тревожи
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Той излиза временно от театъра Теди Москов отново коментира изявлението си на церемонията "Аскеер", когато каза, че повече няма да се занимава с теат...
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Играят култовото шоу на сцена със стари и нови звезди Култовото шоу "Улицата" се завръща, но не на екран, а на сцена. Теди Москов и компания ще възкр...
Заради ветото на бюджета в петък: 2 часа - спор, 4 - протести