Разтърсваща версия за внезапната смърт на музата на Кличко

Нова разтърсваща версия се появи около внезапната кончина на 36-годишната холивудска звезда Хейдън Пенетиър. Според информация на таблоида TMZ, позоваващ се на източници от правоохранителните органи, актрисата може да е приела фатална таблетка болкоуспокояващо, фалшифицирана с фентанил.

Към момента версията остава официално непотвърдена от властите. Очакват се ключовите резултати от токсикологичните изследвания, които да дадат окончателен отговор за съдържанието на вещества в организма ѝ.

Актрисата почина на 16 август в Грийнвил, Южна Каролина. Сигналът към спешния телефон е подаден в 13:51 ч., а пристигналите медицински екипи са открили Пенетиър в безсъзнание и със сърдечен арест. Въпреки предприетите реанимационни действия, смъртта ѝ е констатирана в 14:32 ч. Извършената на следващия ден аутопсия не открива никакви следи от физически травми.

Следата води към Лос Анджелис и незаконната търговия с медикаменти

Разследващите са насочили вниманието си към дилър от Лос Анджелис, за когото се подозира, че от дълго време е доставял на актрисата силни медикаменти с рецепта - включително оксикодон - извън легалната мрежа.

Според новите разкрития, ден преди трагедията Пенетиър е пътувала от Лос Анджелис за Южна Каролина, носейки със себе си част от незаконно придобитите хапчета. Подозира се, че във фаталната сутрин тя е взела таблетка, която е смятала за оксикодон, но в нея е имало смъртоносна доза фентанил.

В разследването вече се включи и Американската агенция за борба с наркотиците (DEA). Федералните агенти в Калифорния се опитват да проследят пълната верига на доставка и произхода на хапчето. Открити полицейски документи показват, че на мястото на инцидента е намерена чанта с медикаменти, както и използван апликатор за Narcan (налоксон) - препарат, който се прилага спешно при предозиране с опиоиди.

Разпити на близкия кръг и наследството на една звезда

В рамките на разследването федералните органи вече са разпитали редица хора от обкръжението на актрисата. Сред тях е и нейният бивш партньор Брайън Хикърсън, за когото се уточнява, че към момента не е посочен като заподозрян.

Световна слава Хейдън Пенетиър печели едва на 16 с емблематичната роля на Клеър Бенет в научнофантастичния сериал „Герои“. По-късно тя затвърди успеха си с номинации за превъплъщението си в Джулиет Барнс в драматичната поредица „Нашвил“, както и с участието си в популярната хорър поредица „Писък“.