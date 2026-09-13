Силви Вартан: Душата ми е българска!

Легендарната френска певица от български произход Силви Вартан беше специален гост на ексклузивно VIP събитие в Лос Анджелис, посветено на нейния живот, творчество и световна кариера, съобщи БНТ.

Специалната вечер се проведе на 11 септември в престижния Théâtre Raymond Kabbaz в Фрада на ангелите, където се събраха близо 200 специално поканени гости. Сред тях бяха представители на културните, обществените и творческите среди, сред които Патриша Кели, съпруга на легендарния американски актьор Джийн Кели, Карла Горди Бристъл – културен комисар на Бевърли Хилс и представител на прочутото семейство Горди, създало Motown – една от най-влиятелните звукозаписни компании в историята на американската популярна музика, генерални консули, представители на бизнес елита на Лос Анджелис и др.

Силви Вартан присъства на събитието, придружена от своя съпруг Тони Скоти, приятели и членове на семейството. Тя беше посрещната от генералния консул на Република България в Лос Анджелис Бойко Христов и неговата съпруга Силвия Христова и лично се обърна към гостите преди прожекцията.

В центъра на вечерта беше ексклузивната прожекция на документалния филм „Sylvie Vartan: Par amour“, посветен на необикновения житейски и творчески път на една от най-големите звезди на френската и световната музикална сцена. Документалният филм, режисиран от Ема Константинова по сценарий на Георги Тошев, който е и негов продуцент, проследява живота на Силви Вартан – от детството ѝ в България и заминаването на семейството ѝ за Франция до превръщането ѝ в една от емблематичните фигури на френската и европейската популярна култура. Лентата разказва както за световния успех и големите сцени, така и за личните моменти зад прожекторите – срещата ѝ с „Бийтълс“, любовта и раздялата с Джони Холидей, семейството, мечтите, изпитанията и изборите, белязали нейния живот. През всички тези десетилетия една връзка никога не е прекъсвала – връзката на Силви Вартан с България.

В приветственото си слово генералният консул Бойко Христов подчерта изключителната роля на Силви Вартан като културен мост между България и Франция. Той акцентира, че въпреки световната ѝ кариера България остава неизменна част от нейната идентичност и от сърцето ѝ – привързаност, намерила израз и в дългогодишната ѝ подкрепа за български деца, болници и медицински институции.

Кулминацията на речта беше посланието, че „някои от най-силните мостове между народите се изграждат не само чрез дипломация, а чрез култура, памет, щедрост – и любов“ – думи, които естествено свързаха смисъла на вечерта със заглавието на филма „Par amour“. Генералният консул отбеляза също, че един истински обичан артист надхвърля сцената и се превръща в част от личните спомени и семейните истории на поколения хора. Особено емоционален момент беше личната история на съпругата му Силвия, която носи името на Силви Вартан и е кръстена на нея от своята майка.

От своя страна Силви Вартан развълнува присъстващите с прочувствено обръщение на английски, български и френски език. Тя сподели, че вечерта е изключително специална и емоционална за нея, и подчерта, че документалният филм „Par Amour“ заема особено място сред филмите, посветени на живота ѝ, тъй като значителна част от него разказва за детството ѝ, България и дълбоката ѝ връзка с родината.

На чист и красив български език, видимо развълнувана, легендарната певица се обърна към публиката с думите: „След толкова години сърцето ми е френско, ама душата ми е българска. И това никога няма да се промени.“

Силви Вартан изрази специалната си благодарност към известния български журналист и създател на филма Георги Тошев, неин близък приятел, както и към генералния консул Бойко Христов и неговата съпруга Силвия Христова за събитието, организирано в нейна чест.

След прожекцията силно развълнуваната публика избухна в овации, а генералният консул и съпругата му поднесоха на Силви Вартан цветя и подарък от България като знак на признателност и възхищение. Вечерта продължи с изискан коктейл, по време на който гостите имаха възможност лично да поздравят Силви Вартан и да разговарят с нея в по-неформална атмосфера. Събитието беше организирано от Генералното консулство на Република България в Лос Анджелис в партньорство с European Languages and Movies in America, Le Lycée Français de Los Angeles и Théâtre Raymond Kabbaz.

Вечерта в Лос Анджелис се превърна в празник не само на една изключителна артистична кариера, но и на връзката между България и Франция – връзка, пренесена през поколения, държави и континенти чрез музиката, паметта и любовта.