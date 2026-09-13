Тежко изпитание за Нели и Сано. Кой ги спаси

Нели Атанасова и Александър Сано са минали през сериозно финансово изпитание още в самото начало на връзката си. Днес двамата са сред разпознаваемите двойки в родния шоубизнес, но зад семейното им щастие стои период, в който парите не стигали, трупали заеми, а помощта на родители и приятели се оказала жизненоважна.

Нели разказа пред bTV за трудните времена, които настъпили почти едновременно с началото на любовта ѝ със Сано.

Двамата все още не се познавали достатъчно добре, когато тя забременяла с дъщеря им Ява. Това обаче било само началото на изпитанията.

Заради бременността на Нели ѝ се наложило да напусне работа. Почти по същото време се разпаднала и трупата, с която Александър Сано работел. Така бъдещите родители се оказали в изключително труден финансов период.

Изведнъж новосъздаденото семейство трябвало да се справя с бременност, деца и ежедневни разходи в момент, когато сигурните доходи практически изчезнали.

Нели не се опитва да украсява този период от живота им. Напротив – признава директно как двамата са успели да оцелеят финансово.

„Две години на помощ от родителите ми и на заеми от приятели. Това беше, друго няма“, разказва тя.

След като постепенно стъпили на краката си, дошъл и следващият етап – да върнат натрупаните борчове. И това не станало веднага. Двамата имали нужда от немалко време, за да се издължат на хората, които им подали ръка в най-тежкия период.

Именно тогава обаче Нели разбрала и нещо много по-важно за отношенията си със Сано. Трудностите дошли в момент, когато връзката им била още съвсем млада. Вместо да ги разделят, финансовите проблеми се превърнали в един от първите големи тестове за отношенията им.

Двамата трябвало много бързо да преминат от влюбването към реалния живот – с бременност, деца, липса на пари, заеми и несигурност за утрешния ден. И го направили заедно.

Години по-късно онези две години „на вересия“ са останали зад гърба им, но вероятно точно тогава двамата са получили най-важния отговор за връзката си – дали могат да бъдат семейство не само когато всичко върви, а и когато няма почти нищо.